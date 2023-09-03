Последний раз 48-летний Лео и 25-летняя Виттория "засветились" вместе в одном из аэропортов Лос-Анджелеса. Когда начался новый звездный роман – рассказываем все подробности.

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Новая любовь Лео

Несколько недель назад Леонардо Ди Каприо и Виттория Черетти были замечены в терминале частных самолетов, где собираются самые богатые и известные путешественники, пишет Daily Mail. Вероятно, они прибыли в компании еще двух неизвестных людей. На выходе Лео и Виттория разделись – женщина вышла через парадный выход, а мужчина – через черный.

Ранее Ди Каприо и Черетти замечали в Санта-Барбаре на прогулке с мороженым. Пара непринужденно шагала по тропинкам кафе, а Лео надел маску. Возможно, таким образом я хотел скрыть свое лицо.

Вероятное знакомство с Черетти

Виттория Черетти – итальянская модель, лицо известных мировых брендов. В 2020 году она вышла замуж за диджея Маттео Миллери, которого называла "любовью всей жизни". Впрочем, через три года пара разошлась.

Вероятно, с Леонардо Виттория могла познакомиться в конце мая на Каннском фестивале, где актер представил фильм "Убийцы лунного цветка". Черетти хорошо знакома с окружением Ди Каприо. К примеру, с моделями Нилам Каур Гилл и Меган Рош. А также Джиджи Хадид, с которой Лео приписывали роман с осени 2022 года. Вроде бы пару неоднократно ловили на тайных свиданиях, но эти отношения они так и не подтвердили.

К слову, последнее время Леонардо "подкалывали" на том, что он выбирает себе девушек не моложе 25 лет. Но важна ли разница в возрасте для отношений – именно об этом мы писали в нашем свеженьком материале.