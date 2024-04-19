Кейт Гадсон виросла у сім'ї акторського подружжя, яке зруйнувало всі стереотипи про шлюб знаменитостей. Її мати Голді Гоун та вітчим Курт Рассел разом вже понад 40 років. Маленька Кейт росла в атмосфері безмежної любові й мріяла про те, як колись також зустріне чоловіка, з яким проведе усе своє життя. Однак її історія склалася по-іншому.

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Заміж у 20 років

У 20 років Кейт шокувала маму новиною – вона виходить заміж за старшого на 12 років рокера Кріса Робінсона, який був відомий своєю пристрастю до наркотиків. Голді Гоун спершу влаштувала великий скандал, але врешті таки примирилася з рішенням доньки й навіть сама обставила новий будинок молодого подружжя.

Кейт добре знала про минуле свого чоловіка, але вона мріяла про казкове кохання й сім'ю, то ж вирішила, що справиться з труднощами коханого. На третьому році подружнього життя акторка завагітніла й народила сина, якого назвали Райдер. Однак щастя у сім'ї не було. Робінсон важко переживав те, що кар'єра його дружини була успішнішою, то ж у якийсь момент віддалився від Кейт. Акторка, яка вважала, що чоловік має бути й найкращим другом, почувалася дуже пригніченою.



Кейт Гадсон та Кріс Робінсон на червоній доріжці у 2001 році / Фото Getty Images

Інтрижка з колегою

У 2006 році Кейт зблизилася з колегою по знімальному майданчику фільму "Він, я та його друзі" Оуеном Вілсоном. Між акторами спалахнула іскра й папараці підловили одружену Кейт за поцілунком з Вілсоном. Робінсон був розлючений через інтрижку дружини й подав на розлучення. Так сімейне життя акторки завершилося через 7 років після одруження.

Однак роман з Вілсоном так і не переріс у щось серйозніше. У реальному житті актор виявився не таким веселим, як його персонаж. Подейкували, що Вілсон – ще той мамчин синок.



Інтрижка з Оуеном Вілсоном не переросла у щось серйозне / Скриншот з відео

Народження другого сина і знову розрив

Хоч мрії Кейт про один шлюб на все життя були зруйновані, та вона все ще видавалася щасливою. У інтерв'ю акторка зізнавалася, що їй подобається бути мамою-одиначкою, а виходити заміж вона не планує. З 2008 році ЗМІ почали писати про романи Гадсон з різними знаменитостями. Акторку пов'язували романтичні стосунки з Дексом Шепардом, Алексом Родрігесом та навіть Джастіном Тімберлейком.

У 2010 році Кейт закохалася у фронтмена гурту Muse Меттью Белламі, а вже у 2011 році вдруге стала мамою й народила сина Бінгема. Та з батьком другого сина акторці також не судилося прожити довго і щасливо, у 2014 році стало відомо про їхній розрив.

Справжнє кохання з давнім другом

Якщо Кейт таки судилося мати такі стосунки, як у її матері, то вони можуть бути зі засновником звукозаписної компанії Lightwave Records Денні Фудзікавою. Пара разом вже з 2017 року і має спільну доньку Рані, яку Кейт народила у 2018 році.

Гадсон і Фудзікава познайомилися вже багато років тому, коли Кейт була вагітною першим сином. Зведені сестри Денні – близькі подруги акторки, то ж майбутня пара багато років була в одному колі. Чоловік якось запросив Кейт на прогулянку, яку вона спершу сприйняла просто як зустріч з другом сім'ї. Уже з контексту Гадсон зрозуміла, що це побачення. Однак Денні у той день так і не наважився поцілувати жінку.

Було б мило, якби ми поцілувалися тоді на цьому мосту, але поцілунок через рік на цьому місці виявився ще солодшим. Так, на 15-му році нашого знайомства, ми нарешті змогли відкрити наші серця одне одному, щоб відчути чисте кохання, і це було просто чудово,

– розповіла Гадсон.



Усі діти Кейт Гадсон / Фото з інстаграму акторки

У 2021 році акторка опублікувала фото з каблучкою, чим сповістила шанувальників про те, що вони з Денні заручилися. Наразі закохані не повідомляли про весілля, то ж схоже, що воно досі в планах.

Кейт Гадсон активно ділиться сімейними фотографіями у своїх соцмережах, а на публічних заходах часто з'являється у супроводі чоловіка. Акторка видається по-справжньому щасливою, то ж ми сподіваємося, що вона нарешті здійснила свою мрію про щире кохання.