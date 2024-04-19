Кейт Хадсон выросла в семье актерских супругов, которые разрушила все стереотипы о браке знаменитостей. Ее мать Голди Хоун и отчим Курт Рассел вместе уже более 40 лет. Маленькая Кейт росла в атмосфере безграничной любви и мечтала о том, как когда-то также встретит мужчину, с которым проведет всю свою жизнь. Однако ее история сложилась по-другому.

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Замуж в 20 лет

В 20 лет Кейт шокировала маму новостью – она выходит замуж за старшего на 12 лет рокера Криса Робинсона, который был известен своим пристрастием к наркотикам. Голди Хоун сначала устроила большой скандал, но в конце концов таки примирилась с решением дочери и даже сама обставила новый дом молодых супругов.

Кейт хорошо знала о прошлом своего мужа, но она мечтала о сказочной любви и семье, поэтому решила, что справится с трудностями любимого. На третьем году супружеской жизни актриса забеременела и родила сына, которого назвали Райдер. Однако счастья в семье не было. Робинсон тяжело переживал то, что карьера его жены была успешнее, поэтому в какой-то момент отдалился от Кейт. Актриса, которая считала, что муж должен быть и лучшим другом, чувствовала себя очень подавленной.



Кейт Хадсон и Крис Робинсон на красной дорожке в 2001 году / Фото Getty Images

Интрижка с коллегой

В 2006 году Кейт сблизилась с коллегой по съемочной площадке фильма "Он, я и его друзья" Оуэном Уилсоном. Между актерами вспыхнула искра и папарацци подловили замужнюю Кейт за поцелуем с Уилсоном. Робинсон был в ярости из-за интрижки жены и подал на развод. Так семейная жизнь актрисы завершилась через 7 лет после бракосочетания.

Однако роман с Уилсоном так и не перерос во что-то более серьезное. В реальной жизни актер оказался не таким веселым, как его персонаж. Поговаривали, что Уилсон – еще тот маменькин сынок.



Интрижка с Оуэном Уилсоном не переросла во что-то серьезное / Скриншот из видео

Рождение второго сына и снова разрыв

Хотя мечты Кейт об одном браке на всю жизнь были разрушены, но она все еще казалась счастливой. В интервью актриса признавалась, что ей нравится быть матерью-одиночкой, а выходить замуж она не планирует. С 2008 году СМИ начали писать о романах Хадсон с различными знаменитостями. Актрису связывали романтические отношения с Дексом Шепардом, Алексом Родригесом и даже Джастином Тимберлейком.

В 2010 году Кейт влюбилась во фронтмена группы Muse Мэттью Беллами, а уже в 2011 году во второй раз стала мамой и родила сына Бингема. Но с отцом второго сына актрисе также не суждено было прожить долго и счастливо, в 2014 году стало известно об их разрыве.

Настоящая любовь с давним другом

Если Кейт таки суждено иметь такие отношения, как у ее матери, то они могут быть с основателем звукозаписывающей компании Lightwave Records Дэнни Фудзикавой. Пара вместе уже с 2017 года и имеет общую дочь Рани, которую Кейт родила в 2018 году.

Хадсон и Фудзикава познакомились уже много лет назад, когда Кейт была беременной первым сыном. Сводные сестры Дэнни – близкие подруги актрисы, поэтому будущая пара много лет была в одном кругу. Мужчина как-то пригласил Кейт на прогулку, которую она сперва восприняла просто как встречу с другом семьи. Уже из контекста Хадсон поняла, что это свидание. Однако Дэнни в тот день так и не решился поцеловать женщину.

Было бы мило, если бы мы поцеловались тогда на этом мосту, но поцелуй через год на этом месте оказался еще слаще. Так, на 15 году нашего знакомства, мы наконец смогли открыть наши сердца друг другу, чтобы почувствовать чистую любовь, и это было просто замечательно,

– рассказала Хадсон.



Все дети Кейт Хадсон / Фото из инстаграма актрисы

В 2021 году актриса опубликовала фото с кольцом, чем сообщила поклонникам о том, что они с Дэнни обручились. Влюбленные не сообщали о свадьбе, то же похоже, что она до сих пор в планах.

Кейт Хадсон активно делится семейными фотографиями в своих соцсетях, а на публичных мероприятиях часто появляется в сопровождении мужа. Актриса кажется по-настоящему счастливой, поэтому мы надеемся, что она наконец осуществила свою мечту об искренней любви.