"Не може бути": ревнива Кайлі Дженнер заборонила Селені Гомес фотографуватися з Тімоті Шаламе

Увагу папараці на церемонії нагородження "Золотий глобус" здобули не лише солодка парочка Тімоті Шаламе і Кайлі Дженнер, а й подруги Селена Гомес і Тейлор Свіфт, які активно про щось пліткували. З'ясувалося, що співачки обговорювали саме цю закохану пару.

В об'єктиви відеографів потрапила активна розмова співачок Селени Гомес і Тейлор Свіфт та дружини актора Майлза Теллера – Кіллі Спері. Дівчата так активно й емоційно щось обговорювали, що спеціалісти з читання по губах вирішили розібратися у чому справа.

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Селена Гомес не отримала фото з Шаламе

Судмедексперт Джеремі Фріман з'ясував, що Селена розповідала подругам про неприємну ситуацію, яка трапилася між нею, актором фільму "Вонка" Тімоті Шаламе і американською інфлюенсеркою Кайлі Дженнер. Співачка попросила Тімоті зробити спільне фото, адже вони були давніми колегами. Знаменитості знімалися у фільмі Вуді Аллена "Дощовий день у Нью-Йорку" ще 2018 року. Однак Селена отримала відмову.

Він не хотів фотографуватися зі мною, він сказав ні,

– сказала Селена Гомес подругам.

Саме Кайлі Дженнер нібито відмовила співачці у фотографії з її бойфрендом. Тейлор Свіфт була така шокована, що навіть відкрила рота. Вона сказала: "Та не може бути!". Водночас Селена лише ствердно закивала головою.

Дивіться відео жвавої розмови Селени Гомес і Тейлор Свіфт:

Селена вирішила не наполягали на фото, адже не хотіла засмутити Кайлі.

Кайлі Дженнер і Тімоті Шаламе на "Золотому глобусі"

. Кейлі Дженнер добре товаришує з Гейлі Бібер – дружиною співака Джастіна Бібера, який на початку кар'єри зустрічався з Селеною. Кейлі та Гейлі навіть булили Селену і Тейлор у соціальних мережах.

Це вдруге Шаламе і Дженнер разом з'явилися на публіці. На червоній доріжці актор позував сам, а вже до столика пройшовся за руку з новою дівчиною. Пара справляла вражаючий ефект, випромінюючи кохання.

Відео, як Тімоті і Кайлі мило спілкуються за столиком, а потім актор цілує свою обраницю, вже облетіло всі соцмережі.