У його житті було чимало пригоди і не лише професійних, але й любовних. Ранній шлюб, складний розрив і нарешті тихе щастя батьківства – про все це читайте в нашому матеріалі.

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Рейчел Майнер

Зважаючи на ранню акторську кар'єру Маколея Калкіна, його оточували дівчата відповідної професії. Тому не дивно, що першим великим коханням і навіть офіційною його дружиною стала зірка популярних нині серіалів Рейчел Майнер.

У 17 років вони заявили, що одружаться. І наступного року дотрималися своєї обіцянки. Маколей та Рейчел були щасливі. Калкін в одному зі своїх інтерв'ю заявляв, що знайшов споріднену душу. Утім за декілька років пара розійшлася, а у 2002-му поставила офіційну крапку.

Іноді таке трапляється. Ти ніколи не хочеш, щоб сталося щось подібне. Звичайно, коли ми одружилися, думали, що будемо разом назавжди,

– коментував Маколей свій розрив із дружиною.

Міла Куніс

Перегорнувши сторінку одних стосунків, Маколей Калкін розпочав нові – з відомою акторкою Мілою Куніс. У 2003 році їх вперше побачили разом, навіть почали подейкувати про заручини. Утім, жінка, віджартовуючись, спростовувала це. Вони дуже хотіли зберегти приватність у своїх стосунках і докладали максимум зусиль для цього.

Ми насолоджуємося компанією один одного. Ми любимо читати книги, грати у відеоігри, дивитися телевізор або ходити в кіно. І він чудовий кухар – щовечора готує вечерю,

– ділилася подробицями Міла.

Вона називала Маколея найгеніальнішою людиною, яку тільки зустрічала. Скелею, за якою можна сховатися. Але несподівано для усіх ця "скеля" впала. У 2011 році зірки заявили про розставання. Калкін геть нічого не коментував, а от Міла згодом розповіла про те, що їй складно було витримати популярність Маколея, вона була молода і взагалі взяла провину за розрив на себе.

Я була поганою у свої 20-ть і першою це визнаю. Це біда те, що я зробила і як,

– двозначно коментувала вона.

Подейкують, що розрив з Мілою дуже сильно вдарив по Маколею Калкіну. Він почав вживати наркотичні речовини та навіть думав про самогубство.

Бренда Сонг

Протягом наступних 10 років про особисте життя Маколея Калкіна зовсім не було нічого чутно. Але у 2021 році ЗМІ приголомшили звісткою, що він став батьком! Сина-первістка чоловіку народила дружина-акторка Бренда Сонг.

Маколей Калкін і Бренда Сонг / Інстаграм Бренди Сонг

Виявляється, вони познайомилися у 2017 році в Таїланді на зйомках. Час від часу пара була помічена на публічних прогулянках, а сам Маколей небагатослівно зазначав, що у нього тиха маленька родина з Брендою та котом, але він вже замислюється й про дітей.

Це сталося у квітні 2021 року. Бренда народила сина, якого Маколей назвав Дакотою на честь загиблої у автокатастрофі сестри. Відтоді життя подружжя змінилося і на побачення вони могли вирватися хіба що уночі. Молоді батьки відчували і першу кризу через втому. Але долали її завдяки підтримці одне одного.

У перші місяці ми відчували нестачу терпіння одне до одного. Але замість того, аби розділяти обов'язки, ми просто відчували одне одного. Я можу вкладати сина, а Маколей допомагає з хатніми справами,

– ділилася Бренда про сімейне життя.

У березні 2023 року брат Маколея Кіран підтвердив народження другої дитини у зірковому подружжі! Утім, ні Калкін, ні Сонг поки не поділилися відповідними світлинами з прихильниками. Мабуть тому, що щастя таки любить тишу.