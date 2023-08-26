В его жизни было немало приключений и не только профессиональных, но и любовных. Ранний брак, сложный разрыв и наконец тихое счастье отцовства – все это читайте в нашем материале.

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Рейчел Майнер

Учитывая раннюю актерскую карьеру Маколея Калкина, его окружали девушки соответствующей профессии. Поэтому неудивительно, что первой большой любовью и даже его официальной женой стала звезда популярных ныне сериалов Рэйчел Майнер.

В 17 лет они заявили, что поженятся. И в следующем году сдержали свое обещание. Маколей и Рэйчел были счастливы. Калкин в одном из своих интервью заявлял, что нашел родственную душу. Впрочем, за несколько лет пара разошлась, а в 2002-м поставила официальную точку.

Иногда такое случается. Ты никогда не хочешь, чтобы произошло нечто подобное. Конечно, когда мы поженились, думали, что будем вместе навсегда,

– комментировал Маколей свой разрыв с супругой.

Мила Кунис

Перелистнув страницу одних отношений, Маколей Калкин начал новые – с известной актрисой Милой Кунис. В 2003 году их впервые увидели вместе, даже начали поговаривать о помолвке. Впрочем, женщина, отшучиваясь, опровергала это. Они очень хотели сохранить конфиденциальность в своих отношениях и прилагали максимум усилий для этого.

Мы наслаждаемся компанией друг друга. Мы любим читать книги, играть в видеоигры, смотреть телевизор или ходить в кино. И он отличный повар – каждый вечер готовит ужин,

– делилась подробностями Мила.

Она называла Маколея самым гениальным человеком, которого только встречала. Скалой, за которой можно спрятаться. Но неожиданно для всех эта "скала" упала. В 2011 году звезды заявили о расставании. Калкин ничего не комментировал, а вот Мила впоследствии рассказала о том, что ей сложно было выдержать популярность Маколея, она была молода и вообще взяла вину за разрыв на себя.

Я была плохой в свои 20 и первой это признаю. Это беда то, что я сделала и как,

– двусмысленно комментировала она.

Поговаривают, что разрыв с Милой очень сильно ударил по Маколею Калкину. Он начал употреблять наркотические вещества и даже думал о самоубийстве.

Бренда Сонг

В течение следующих 10 лет о личной жизни Маколея Калкина совсем не было ничего слышно. Но в 2021 году СМИ ошеломили известием, что он стал отцом! Сына-первенца мужу родила жена-актриса Бренда Сонг.

Маколей Калкин и Бренда Сонг / Инстаграм Бренды Сонг

Оказывается, они познакомились в 2017 году в Таиланде на съемках. Время от времени пара была замечена на публичных прогулках, а сам Маколей немногословно отмечал, что у него тихая маленькая семья с Брендой и котом, но он уже задумывается и о детях.

Это произошло в апреле 2021 года. Бренда родила сына, которого Маколей назвал Дакотой в честь погибшей в автокатастрофе сестры. С тех пор жизнь супругов изменилась и на свидание они могли вырваться разве что ночью. Молодые родители ощущали и первый кризис из-за усталости. Но одолевали его благодаря поддержке друг друга.

В первые месяцы мы испытывали нехватку терпения друг к другу. Но вместо того, чтобы разделять обязанности, мы просто чувствовали друг друга. Я могу укладывать сына, а Маколей помогает с домашними делами,

– делилась Бренда о семейной жизни.

В марте 2023 года брат Маколея Киран подтвердил рождение второго ребенка! Впрочем, ни Калкин, ни Сонг пока не поделились соответствующими фотографиями с поклонниками. Наверное, потому, что счастье таки любит тишину.