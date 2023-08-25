Поклонники этой пары уже и не могут представить время, когда Блейк и Райан были не вместе. Что же их объединило и какие правила имеет их большая семья – читайте в нашем материале.

Смотрите также Романы не только на экране: хронология ярких отношений звезды "Основного инстинкта" Шэрон Стоун

Свидание на четырех

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс познакомились во время своей работы над фильмом "Зеленый фонарь". Тогда они смотрели друг на друга исключительно как партнеров, потому что имели свои личные отношения. Блейк встречалась, вероятно, с Леонардо Ди Каприо, а Райан был в официальных отношениях со Скарлетт Йоханссон. Но недолго.

В декабре 2010 года мужчина подал на развод, а уже через год публично стало известно о его отношениях с Блейк Лайвли. Любознательные папарацци поймали пару, когда те прогуливались за руку.

Мы ходили на двойное свидание. Она была с другим парнем, а я был с другой девушкой. Это было самое неудобное свидание (с их точки зрения), потому что, вероятно, похоже на фейерверк,

– вспоминал в одном интервью начало отношений Райан.

В сентябре 2012 года пара поженилась и провела частную церемонию в Южной Каролине. Они хотели создать шарм и элегантность, но в свою очередь, чтобы все чувствовали себя как дома. Блейк и Райан были до безумия влюблены друг в друга и даже первые испытания семейным бытом не сломили это чувство.

Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли / Getty Images

Лайвли признавалась, что ей повезло с Рейнольдсом. Он для нее больше, чем просто мужчина, он – настоящий друг. Женщина объясняла, что Райан имеет лучший вкус, чем она, и она может учиться у него и меняться. Ну а секрет счастливой супружеской жизни оказался очень прост.

Все, что мы делаем в жизни, мы делаем вместе,

– рассказала Блейк.

Это касается и детей, которых у пары сейчас четверо!

Рождение большой семьи

В январе 2015 года Блэйк Лайвли родила первого ребенка – дочь Джеймс. Счастливый папа поделился трогательной первой фотографией малышки в своем Инстаграмме.

В сентябре 2016 года у пары родилась еще одна дочь Инес. Своих детей звезды тщательно оберегали от публичности и, учитывая свою творческую деятельность, искали баланс между семьей и работой.

Мы с мужем не работаем одновременно, поэтому кто-то обязательно остается с детьми. Если мы вместе куда-то едем, то это не больше чем на один день,

– отмечала Блейк.

Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли вместе с детьми / Filmmagic

В 2019 году семья Лайвли и Рейнольдса пополнилась еще на одного – дочь Бетти. Она сильнее соединила звездную пару.

Мы не расстаемся. Я могу много времени проводить со своими девочками,

– рассказывал еще одно правило семьи Райан.

Хотя в то же время удивлялся, как может воспитывать девочек, ведь сам родом из семьи, где преимущественно были мальчики. Подозревал ли мужчина, что это еще не финал в их детском марафоне?

Пожалуй, да. Ибо в 2022 году Блейк заявила, что ждет четвертого ребенка! А уже через год родилась еще одна девочка Тейлор.

Секрет семейной жизни

Эту пару объединяют четверо детей и более чем десятилетняя история супружеской жизни. В чем секрет? Партнеры не воспринимают себя очень серьезно и продолжают быть друзьями.

Влюбляться – это здорово, но нравитесь ли вы друг другу? Это вопрос, который вы должны задать себе. Мы всегда нравились друг другу. Мы растем вместе. Мы учимся друг у друга. Так что мне повезло, что в этом есть партнер,

– отмечал Рейнольдс.

Какими бы сложными ни были их рабочие графики Блейк и Райан не забывают о совместных свиданиях и времени на себя. Мужчина может пригласить жену даже на футбольную игру. Главное – быть там вместе.

Но еще один их секрет – юмор. Подколоть друг друга даже в комментариях к посту в соцсетях – легко. Буквально одна фраза подрывает армию поклонников, которые охотно следят за отношениями этих двух… друзей.

Я знала, что он всегда будет моим лучшим другом на всю мою жизнь,

– говорила Блейк Лайвли.