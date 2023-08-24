Что известно об официальных браках и неофициальных отношениях обладательницы "Золотого глобуса" и "Эмми" – делимся в деталях и подробностях.

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Первый и не последний

Первые громкие отношения, завершившиеся и первым официальным браком Шэрон Стоун, произошли в 1984 году во время съемок фильма "Войны в Вегасе". Его продюсером был Майкл Гринбург, который, собственно, и стал мужем актрисы. Их отношения закрутились очень быстро, что уже через несколько месяцев пара объявила об официальном браке.

Шэрон Стоун и Майкл Гринбург / Alpha Globe

Впрочем, продлился он недолго. Всего через три года после Стоун и Гринбург разошлись. Говорят, что причиной стал роман женщины с канадским актером Хартом Бохнером. С ним она познакомилась в 1988 году тоже на съемочной площадке и после разрыва с Майклом действительно имела непродолжительные отношения.

Разрыв Шэрон с Хартом был пылким, но унять его женщина смогла новыми отношениями с американским бизнесменом и кинопродюсером Стивом Бингом. Им приписывали роман до 2004 года, а в 2020-м мужчина покончил жизнь самоубийством!

Он сложный человек, который, по моему мнению, не всегда принимал правильные решения. Это трудно. Это очень трудно,

– комментировала гибель экс-любимого звезды.

Борьба за ребенка

Следующим почти официальным избранником Шэрон Стоун стал Билл Макдональд. Он был сопродюсером ленты "Щепка" и в то время женат. Билл бросил жену ради Шэрон, они даже обручились и через год расстались. Поговаривают, что Стоун отправила свое кольцо бывшему почтой.

Шэрон Стоун и Билл Макдональд / WireImage

В 1994 году актриса имела быстрый роман с очередной помолвкой с Бобом Вагнером. Впрочем, вторым ее официальным мужем все же стал журналист-расследователь Фил Бронштейн.

Фил Бронштейн стал следующим избранником Шэрон Стоун / Supplied

В браке с ним актриса усыновила мальчика Роана. После разрыва Шэрон и Фил боролись в судах об опеке над сыном. Суд отдал условную победу мужчине, ведь говорили, что Стоун хотела вколоть ботокс в ноги мальчику! И вообще она была немного неадекватна в плане воспитания.

После того как я потеряла основную опеку над Роаном, я не могла работать. Я просто лежала на диване. Я так чертовски устала,

– вспоминала она.

Забегая вперед добавим, что по сообщениям СМИ, Шэрон Стоун живет вместе со всеми тремя своими детьми – и об этом дальше.

В поисках настоящего

После всех перипетий с судебными тяжбами мировая звезда решила стать мамой для еще двоих детей. В 2005 году она усыновила второго ребенка Лаирда, а через год – Квинна Келли.

Рядом с ролью матери Шэрон пыталась и дальше овладеть ролью любимой женщины. После вечеринки в Лос-Анджелесе в 2011 году поговорили о ее романе с бизнесменом Йоханом Элиашем.

Наши отношения так новы, но мы испытываем большое уважение и восхищение друг другом – две вещи, которые являются основой возможной любви,

– так тогда комментировала актриса.

Так оно и осталось "возможным". Так же, как и отношения с актером Дэвидом ДеЛуизом и итальянским магнатом Анджело Боффа.

Несколько лет назад писали о вероятном романе Шэрон Стоун с 25-летним рэпером, который носит маску. Их несколько раз замечали на совместных вечеринках и отмечали флирт в соцсетях из-за общих комментариев.

А в этом году разгорелся настоящий скандал, когда Шэрон обменивалась, вероятно, номерами телефонов с актером Остином Батлером на глазах его бывшей!

Шэрон Стоун и Остин Батлер / dailymail.co.uk

Что ж, популярность этой женщины не угасает.