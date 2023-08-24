Тож, що відомо про офіційні шлюби та неофіційні стосунки володарки "Золотого глобуса" та "Еммі" – ділимося у деталями та подробицями.

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Перший і не останній

Перші гучні стосунки, які завершилися й першим офіційним шлюбом Шерон Стоун сталися у 1984 році під час зйомок фільму "Війни у Вегасі". Його продюсером був Майкл Грінбург, який, власне, і став чоловіком акторки. Їхні стосунки закрутилися дуже швидко, що вже за декілька місяців пара оголосила про офіційний шлюб.

Шерон Стоун і Майкл Грінбург / Alpha Globe

Утім, протривав він геть недовго. Усього за три роки після Стоун та Грінбург розійшлися. Подейкують, що причиною став роман жінки з канадським актором Хартом Бохнером. З ним вона познайомилася у 1988 році теж на знімальному майданчику і після розриву з Майклом дійсно мала недовготривалі стосунки.

Розрив Шерон з Хартом був палким, але вгамувати його жінка змогла новими стосунками з американським бізнесменом і кінопродюсером Стівом Бінгом. Їм приписували роман аж до 2004 року, а у 2020-му чоловік покінчив життя самогубством!

Він складна людина, яка, на мою думку, не завжди приймала правильні рішення. Це важко. Це дуже важко,
коментувала загибель екскоханого зірка.

Боротьба за дитину

Наступним майже офіційним обранцем Шерон Стоун став Білл Макдональд. Він був співпродюсером стрічки "Щепка" і на той час одруженим. Білл покинув дружину заради Шерон, вони навіть заручилися та за рік розлучилися. Подейкують, що Стоун відправила свою обручку колишньому поштою.

Шерон Стоун і Білл Макдональд / WireImage

У 1994 році акторка мала швидкий роман з черговими заручинами з Бобом Вагнером. Утім, другим її офіційним чоловіком все ж став журналіст-розслідувач Філ Бронштейн.

Філ Бронштейн став наступним обранцем Шерон Стоун / Supplied

У шлюбі з ним акторка всиновила хлопчика Роана. Після розриву Шерон та Філ боролися у судах про опіку над сином. Суд віддав умовну перемогу чоловіку, адже подейкували, що Стоун хотіла вколоти ботокс в ноги хлопчику! І взагалі вона була трохи неадекватною у плані виховання.

Після того, як я втратила основну опіку над Роаном, я не могла працювати. Я просто лежала на дивані. Я була так до біса втомлена,
– згадувала вона.

Забігаючи наперед додамо, що за повідомленнями ЗМІ, Шерон Стоун живе разом з усіма трьома своїми дітьми – і про це далі.

У пошуках справжнього

Після усіх перипетій із судовими тяганинами, світова зірка вирішила стати мамою для ще двох дітей. У 2005 році вона усиновила другу дитину Лаїрда, а за рік – Квінна Келлі.

Поруч з роллю матері Шерон намагалася й надалі опанувати роль коханої жінки. Після вечірки у Лос-Анджелесі у 2011 році подейкували про її роман з бізнесменом Йоханом Еліашем.

Наші стосунки такі нові, але ми відчуваємо велику повагу та захоплення одне одним – дві речі, які є основою можливого кохання,
– так тоді коментувала акторка.

Та воно і залишилося "можливим". Так само як і стосунки з актором Девідом ДеЛуїзом та італійським магнатом Анджело Боффа.

Декілька років тому писали про ймовірний роман Шерон Стоун з 25-річним репером, який носить маску. Їх декілька разів помічали на спільних вечірках і відзначали флірт у соцмережах через спільні коментарі.

А цього року розгорівся справжній скандал, коли Шерон обмінювалася, ймовірно, номерами телефонів з актором Остіном Батлером на очах його колишньої!

Шерон Стоун та Остін Батлер / dailymail.co.uk

Що ж, популярність цієї жінки не згасає.