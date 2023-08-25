Прихильники цієї пари вже й не можуть уявити час, коли Блейк та Раян були не разом. Що ж їх об'єднало і які правила має їхня велика родина – читайте у нашому матеріалі.

Дивіться також Романи не лише на екрані: хронологія яскравих стосунків зірки "Основного інстинкту" Шерон Стоун

Побачення на чотирьох

Блейк Лайвлі і Раян Рейнольдс познайомилися під час своєї роботи над фільмом "Зелений ліхтар". Тоді вони дивилися одне на одного винятково як партнерів, бо мали свої особисті стосунки. Блейк зустрічалася, ймовірно, з Леонардо Ді Капріо, а Раян був в офіційних стосунках зі Скарлетт Йоханссон. Але не довго.

У грудні 2010 року чоловік подав на розлучення, а вже за рік публічно стало відомо про його стосунки з Блейк Лайвлі. Допитливі папараці спіймали пару, коли ті прогулювалися за руку.

Ми ходили на подвійне побачення. Вона була з іншим хлопцем, а я був з іншою дівчиною. Це було найнезручніше побачення (з їхньої точки зору), бо, ймовірно, схоже було на феєрверк,

– пригадував в одному інтерв'ю початок стосунків Раян.

У вересні 2012 року пара одружилася і провела приватну церемонію у Південній Кароліні. Вони хотіли створити шарм та елегантність, але у свою чергу, щоб всі відчували себе, як удома. Блейк та Раян були до нестями закохані одне в одного і навіть перші випробування сімейним побутом не зламали це почуття.

Раян Рейнольдс і Блейк Лайвлі / Getty Images

Лайвлі зізнавалася, що їй пощастило з Рейнольдсом. Він для неї більше, ніж просто чоловік, він – справжній друг. Жінка пояснювала, що Раян має кращий смак за її і вона може вчитися у нього та змінюватися. Ну а секрет щасливого подружнього життя виявився дуже простим.

Усе, що ми робимо в житті, ми робимо разом,

– розповіла Блейк.

Це стосується і дітей, яких у пари наразі четверо!

Народження великої родини

У січні 2015 року Блейк Лайвлі народила першу дитину – доньку Джеймс. Щасливий татко поділився зворушливою першою світлиною малечі у своєму Інстаграмі.

У вересні 2016 року у пари народилася ще одна донька Інес. Своїх дітей зірки ретельно оберігали від публічності і, зважаючи на свою творчу діяльність, шукали баланс між родиною та роботою.

Ми з чоловіком не працюємо одночасно, тому хтось обов'язково залишається з дітьми. Якщо ми разом кудись їдемо, то це не більше, ніж на один день,

– відзначала Блейк.

Раян Рейнольдс і Блейк Лайвлі разом із дітьми / Filmmagic

У 2019 році родина Лайвлі та Рейнольдса поповнилася ще на одного – доньку Бетті. Вона сильніше об'єднала зіркову пару.

Ми не розлучаємося. Я можу багато часу проводити зі своїми дівчатками,

– розповідав ще одне правило родини Раян.

Хоча у той же час від дивується, як може виховувати дівчат, адже сам родом з родини, де переважно були хлопці. Чи підозрював чоловік, що це ще не фінал у їхньому дитячому марафоні?

Мабуть, так. Бо у 2022 році Блейк заявила, що чекає на четверту дитину! А вже за рік народилася ще одна дівчинка Тейлор.

Секрет сімейного життя

Тож, цю пару об'єднують четверо дітей та більш ніж десятирічна історія подружнього життя. В чому секрет? Партнери не сприймають себе занадто серйозно і продовжують бути друзями.

Закохуватися — це чудово, але чи подобаєтеся ви один одному? Це питання, яке ви повинні поставити собі. Ми завжди подобалися один одному. Ми ростемо разом. Ми вчимося один у одного. Тож так, мені пощастило, що в цьому є партнер,

– відзначав Рейнольдс.

Якими б складними не були їхні робочі графіки Блейк та Раян не забувають про спільні побачення і час на себе. Чоловік може запросити дружину навіть на футбольну гру. Головне – бути там разом.

Але ще один їхній секрет – гумор. Підколоти одне одного навіть у коментарях до посту в соцмережах – легко. Буквально одна фраза підриває армію прихильників, які охоче слідкують за стосунками цих двох … друзів.

Я знала, що він завжди буде моїм найкращим другом на все моє життя,

– говорила Блейк Лайвлі.