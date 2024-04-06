Стосунки з молодшим на 15 років і 6 освідчень від Коляденка: з ким крутила романи Ірина Білик

Особисте життя української співачки Ірини Білик цікавіше за будь-яку мелодраму. У житті виконавиці було 5 відомих романів, кожен з яких кардинально відрізнявся від попереднього. З нагоди дня народження співачки, якій 6 квітня виповнюється 54 роки, ми вирішили пригадати усіх чоловіків, з якими Білик крутила романи.

Виконавиця не залишалася самотньою на тривалий час, у її серці завжди було місце для кохання. Більше про особисте життя Ірини Білик – читайте у матеріалі Love24.

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Перше кохання й шалений успіх

У 1990 році співачка-початківиця Ірина Білик зустріла музиканта Юрія Нікітіна на фестивалі "Весняні надії 90-х". Спершу між ними виникли професійні стосунки – Ірина співала, а Юрій її продюсував. Однак згодом між колегами спалахнув вогник кохання. Закохані багато працювали й разом дійшли до успіху – через кілька років їх вже знали всі, а Ірина стала суперзіркою.

Співачка та продюсер прожили разом близько 8 років, та окрім шаленого успіху, вони стикнулися й з проблемами. Тоді подейкували, що 28-річна Білик втомилася від шаленого ритму життя і мріє про сім'ю та материнство. Однак Нікітін виявився неготовим до такого кроку.

Співачка та музикант вирішили розійтися, адже хотіли від життя зовсім іншого.



Білик та Нікітін прожили разом 8 років, але не одружилися / Фото з соцмереж

Чоловік, від якого Білик народила сина

Розрив з Нікітіним відбувся без скандалу, то ж Білик одразу знайшла нове кохання. Співачка закохалася у манекенника Андрія Оверчука і вже у 1999 році здійснила свою мрію – стала мамою. У закоханих народився первісток – син Гліб. Однак молоді батьки не хотіли офіційно одружуватися, й тоді мама Андрія наполягла, аби вони повінчалися у церкві.



Ірина Білик повінчалася з батьком свого сина / Фото Ірини Білик

Однак шлюб у церкві не допоміг щастю пари і вже у 2001 році Ірина та Андрій розійшлися. Причина була в тому, що Оверчук зрадив свою кохану з іншою. Ірина – горда жінка, тому миритися з цим точно не хотіла.

6 освідчень від Діми Коляденка

Найскладнішою історією кохання Ірини Білик були стосунки з танцюристом Дмитром Коляденком. У той час Ірина була ніби на американських гірках – вони то сварилися, то мирилися і так по колу. Танцюрист дуже ревнував співачку й часто влаштовував їй скандали, які завершувалися биттям посуди.

Він був шалено закоханий і навіть 6 разів кликав Білик заміж. Однак після попереднього невдалого досвіду співачка під вінець не поспішала.

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Щороку я дарував Ірі каблучки й освідчувався їй. І золоту, і діамантову, і дерев'яну, і олив'яну. Щороку, особливо перед Новим роком, я освідчувався. Вона каблучки брала, а заміж не виходила. Я їй дав прізвисько – "Іра-Динамо",

– розповів Коляденко в одному з інтерв'ю.

Білик набридло жити в таких стосунках, тому вона вирішила їх припинити. Коляденко так розізлився на кохану, що продав її оголені фото журналістам та поливав брудом в інтерв'ю. Йому знадобилося кілька років, щоб вийти з депресії внаслідок розриву.

"Ми, можливо, були щасливі нашими скандалами, після яких все добре в душі та ліжку, але люди називають це збоченням. Мені це подобалося 4 роки, але востаннє мені здалося, що вже вистачить. Я дуже хотіла якогось нового життя", – говорила співачка.



Ірина Білик та Дмитро Коляденко жили як на "американських гірках" / Фото Ірини Білик

Стосунки з молодшим на 15 років Дікусаром

Після Коляденка Ірина швидко закохалася знову. На цей раз – також у танцівника. На шоу "Танці з зірками" партнером співачки став молодший на 15 років Дмитро Дікусар. Закохані навіть одружилися у Ріо-де-Жанейро, щоправда, в Україні шлюб не вважався дійсним.

Їхні стосунки тривали близько 3 років, але згодом завершилися нібито з ініціативи Білик. До речі, через кілька років Дікусар одружився з колегою по цеху Оленою Шоптенко, але їхній шлюб також завершився розлученням. Білик у той час підтримувала колишнього і навіть зараз вони іноді зідзвонюються, адже Дікусар долучився до Збройних Сил України.



Виконавиця сама була ініціаторкою розриву з Дікусаром / Фото Ірини Білик

Батько другої дитини

У 2015 році Ірина Білик нарешті офіційно одружилася. Її першим законним чоловіком став фотограф з Росії Аслан Ахмадовий. Закохані були дуже щасливі й навіть скористалися сурогатним материнством, щоб народити сина Табріза.

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Усі думали, що Білик нарешті по-справжньому щаслива. У неї було все, про що вона мріяла, – люблячий чоловік, кар'єра, діти. Однак у 2021 році пара оголосила про розлучення. Причиною стало те, що з роками вони дуже змінилися і стали зовсім іншими людьми.

Так воно в житті буває: поживеш з людиною 5 – 10 років і ти вже інший, і людина вже інша. Може, тому і розлучаються люди, бо не можуть утримати ось це перше відчуття, перші моменти,

– казала Білик.

Крім того, подружжя часто жило на відстані: Ірина в Україні, а Аслан в Росії. Це також могло вплинути на їхній шлюб.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Аслан дзвонить та підтримує Ірину, оскільки в них є спільний син. Однак чоловік залишився жити та працювати у державі-агресорці, чим неабияк засмутив колишню дружину.



Білик була одружена з росіянином 6 років / Фото Ірини Білик

Знову Коляденко?

Зараз співачка не афішує особисте життя, але активно підіграє чуткам про возз'єднання з Дмитром Коляденком. Колишні коханці публікують спільні фото, а танцюрист відвідує концерти співачки.

Так, ми кохаємо один одного. Це правда. Чи спимо ми разом, ми вам не розкажемо. Їмо теж разом. І інколи снідаємо. Ми зустрічаємося дуже часто на спільних концертах. Ми вже сміємося, кажу: "Дмитрику, ти в мене вже в райдері. Змирися". Так що будемо відпочивати разом, і спати,

– каже Білик.

Разом колишні чи ні, та ми надіємося, що співачка по-справжньому щаслива.