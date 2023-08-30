Зірка фільмів "Маска", "Ангели Чарлі", "Шрек" акторка Кемерон Діас відзначає день народження. Сьогодні вона дружина та мама, якою стала у 47 років. А от яким був особистий шлях зірки до цього щастя – розкажемо далі.

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До Бенджі Меддена

Кемерон Діас з 2015 року – офіційна дружина музиканта Бенджі Меддена. Але до нього зірці приписували, та й вона сама підтверджувала, чимало гучних романів! Першим з таким були стосунки із кінопродюсером Карлосом Де Ле Торре у 1994 році. Тоді Кемерон ще не мала такої популярності, яка прийшла до неї після культового фільму "Маска".

Жінка зізнавалася, що була дуже сильно закохана у Торре. А щоб уперше зустрітися, змушена була цілий день чекати на нього, аби просто поговорити. Наступним після кінопродюсера став актор Метт Діллон.

Вони разом знімалися у фільмі "Дещо про Мері", але майже одразу розійшлися після закінчення роботи. Метт зізнавався, що у той період був незадоволений собою, а Кемерон назвав музою. Незадовго після цього Діас надихала вже іншого, не менш відомого чоловіка – музиканта Джареда Лето. Ходили чутки, що вони навіть були заручені, але у 2003 році порвали.

Публічними були стосунки Кемерон Діас зі ще одним музикантом – Джастіном Тімберлейком.

Пара майже увесь час була разом. Кемерон навіть приєдналася до коханого в одному з його турів. Але у 2007 році неочікувано поставила крапку у своїй спільній історії.

Ми фактично припинили наші романтичні стосунки, і зробили це взаємно та як друзі, з любов'ю та повагою один до одного,

– йшлося у спільній заяві екскоханих.

Далі Кемерон та Джастін і справді поводили себе як друзі, разом співпрацюючи у масштабних популярних проєктах.

Короткочасні романи

Довго залишатися у самотності Кемерон, здається, не могла. Бо вже того ж року після розриву з Тімберлейком почали подейкувати про її роман з ілюзіоністом Крісом Енджелом. Хоча чоловік спростовував ці чутки, його дружина начебто подавала заяву до суду, звинувачуючи його у зраді з Діас.

А от репер Шон Комбс не заперечував свої стосунки з Кемерон і називав її "найсексуальнішою дівчиною у світі". Ймовірно, акторка могла мати короткочасний роман і з моделлю Полом Скалфором. Але гроші та кілометри дуже швидко його завершили – Діас відмовилася переїжджати до Великої Британії.

Пол і Кем були дуже закохані одне в одного. Але Пол не отримував багато грошей за роботу в США,

– розповідав хтось із близьких знайомих пари.

Варто зазначити, що здебільшого усі свої романи Кемерон Діас закінчувала позитивною нотою. Про це свідчать й слова її екскоханого Алекса Родрігеса.

Вона, мабуть, одна з найкращих людей, яких я коли-небудь зустрічав. Просто дивовижне світло,

– ділився він після завершення їхніх стосунків у 2011 році.

Справжнє кохання

Можливо, наступний роман Кемерон Діас теж був би короткотривалим, але Бенджі Медден зумів утримати біля себе цю яскраву зірку. Вони познайомилися у 2014 році на спільній вечірці. Їх буквально зіштовхнула лобами невістка Бенджі Ніколь. До речі, вони з Кемерон декілька років були подругами, але жодного разу до цього вона не зустріла свого теперішнього чоловіка.

У 2015 році пара офіційно побралася. Церемонія була прямісінько у вітальні їхнього будинку в колі найближчих друзів.

Ми влаштували невелику вечірку на задньому дворі на тенісному корті. Інакше це було б щось інше,

– коментувала сімейну подію Кемерон.

У 2019 році подружжя стало батьками. Акторка приховувала цю звістку і лише наступного року познайомила загал із донькою Реддікс.

"Хоча ми дуже раді поділитися цією новиною, ми також відчуваємо сильне бажання захистити конфіденційність нашої маленької дитини. Тому ми не будемо публікувати фотографії чи ділитися будь-якими подробицями, крім того факту, що вона справді дуже мила", – відрізала тоді Діас.

Усю себе жінка присвятила родині та дитині. Вона взяла тривалу паузу у кар'єрі і лише наприкінці минулого року ходили чутки про її повернення до знімального процесу одного проєкту.

З нетерпінням чекатимемо на нові роботи іменинниці.