Звезда фильмов "Маска", "Ангелы Чарли", "Шрек" актриса Кэмерон Диас отмечает день рождения. Сегодня она жена и мама, которой стала в 47 лет. А вот каким был личный путь звезды к этому счастью – расскажем дальше.

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До Бенджи Мэддена

Кэмерон Диас с 2015 года – официальная жена музыканта Бенджи Мэддена. Но до него звезде приписывали, да и она сама подтверждала, немало громких романов! Первым из них были отношения с кинопродюсером Карлосом Де Ле Торре в 1994 году. Тогда Кэмерон еще не имела такой популярности, которая пришла к ней после культового фильма "Маска".

Женщина признавалась, что была очень сильно влюблена в Торре. А чтобы впервые встретиться, вынуждена была целый день ждать его, чтобы просто поговорить. Следующим после кинопродюсера стал актер Мэтт Диллон.

Они вместе снимались в фильме "Кое-что о Мэри", но почти сразу разошлись после окончания работы. Мэтт признавался, что в тот период был недоволен собой, а Кэмерон назвал музой. Незадолго после этого Диас вдохновляла уже другого, не менее известного мужчину – музыканта Джареда Лето. Ходили слухи, что они даже были помолвлены, но в 2003 году порвали.

Публичными были отношения Кэмерон Диас с еще одним музыкантом – Джастином Тимберлейком.

Пара почти все время была вместе. Кэмерон даже присоединилась к любимому в одном из его туров. Но в 2007 году неожиданно поставила точку в своей совместной истории.

Мы фактически прекратили наши романтические отношения, сделали это взаимно и как друзья, с любовью и уважением друг к другу,

– говорилось в совместном заявлении экслюбимых.

Далее Кэмерон и Джастин действительно вели себя как друзья, вместе сотрудничая в масштабных популярных проектах.

Кратковременные романы

Долго оставаться в одиночестве Кэмерон, кажется, не могла. Ибо уже в том же году после разрыва с Тимберлейком начали говорить о ее романе с иллюзионистом Крисом Энджелом. Хотя мужчина опровергал эти слухи, его жена вроде бы подавала заявление в суд, обвиняя его в измене с Диас.

А вот рэпер Шон Комбс не отрицал свои отношения с Кэмерон и называл ее "самой сексуальной девушкой в мире". Вероятно, актриса могла иметь кратковременный роман и с моделью Полом Скалфором. Но деньги и километры очень быстро его завершили – Диас отказалась переезжать в Великобританию.

Пол и Кэм были очень влюблены друг в друга. Но Пол не получал много денег за работу в США,

– рассказывал кто-то из близких знакомых пары.

Стоит отметить, что в большинстве своем все свои романы Кэмерон Диас заканчивала положительной нотой. Об этом свидетельствуют и слова ее экс-возлюбленного Алекса Родригеса.

Она, пожалуй, одна из самых лучших людей, которых я когда-либо встречал. Просто удивительный свет,

– делился он после завершения их отношений в 2011 году.

Настоящая любовь

Возможно, следующий роман Кэмерон Диас тоже был бы кратковременным, но Бенджи Мэдден сумел удержать возле себя эту яркую звезду. Они познакомились в 2014 году на совместной вечеринке. Их буквально столкнула лбами невестка Бенджи Николь. Кстати, они с Кэмерон несколько лет были подругами, но ни разу до этого она не встретила своего нынешнего мужа.

В 2015 году пара официально обручилась. Церемония была прямо в гостиной их дома в кругу ближайших друзей.

Мы устроили небольшую вечеринку на заднем дворе на теннисном корте. Иначе это было бы что-то другое,

– комментировала семейное событие Кэмерон.

В 2019 году супруги стали родителями. Актриса скрывала это известие и только в следующем году познакомила общественность с дочерью Реддикс.

"Хотя мы очень рады поделиться этой новостью, мы также испытываем сильное желание защитить конфиденциальность нашего маленького ребенка. Поэтому мы не будем публиковать фотографии или делиться какими-либо подробностями, кроме того, что она действительно очень милая", – отрезала тогда Диас.

Всю себя женщина посвятила семье и ребенку. Она взяла длительную паузу в карьере и только в конце прошлого года ходили слухи о ее возвращении к съемочному процессу одного проекта.

Будем с нетерпением ждать новых работ именинницы.