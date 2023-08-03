Інстинкт героя: коли і чому жінок приваблюють грубі чоловіки

Грубі риси обличчя, висока атлетична статура та татуюване тіло – нерідко жінок приваблюють чоловіки з такою зовнішністю. Утім, як показало одне дослідження, такі вподобання виникають не завжди, а лише у певний період життя.

24 Канал ділиться даним дослідженням. В ньому важливо і те, яких жінок обрали чоловіки.

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Основні типажі

Гострий ніс, кутаста щелепа, вищі вилиці, м'язисте тіло та високий зріст – подібних чоловіків до Кріса Гемсворта та Джейсона Момоа жінки обирають у період невизначеності. Саме такий результат показало дослідження. Тут основною перевагою для жінок була сила та відчуття передбачуваності, яке, ймовірно, можуть гарантувати такі чоловіки.

Типаж актора Кріса Гемсворта приваблює жінок у певні періоди / kinowar

Натомість чоловіки у цей самий час віддали перевагу жінкам з більш ніжними рисами обличчя, плавними лініями, округлими губами, щічками та піднятим догори кінчиком носа. Наприклад, як у Селени Гомес. Для них головним критерієм була турбота та ніжність.

Натомість чоловіки віддають перевагу жінкам схожих на Селену Гомес / Getty Images

Автори дослідження дійшли висновку, що такий вибір пояснюється бажанням мати "стереотипний тип партнера". При цьому воно не постійне і залежить від швидкоплинних психологічних станів, на які в той чи інший час впливають зовнішні чинники.

Зокрема, мовиться про період невизначеності. Світова пандемія Covid-19 познайомила чи не кожного з цим відчуттям. Більшість переживали депресію, нерозуміння та відсутність бодай мінімальних планів. Тому в цій історії на допомогу прийшли саме стереотипи і в питаннях вибору партнерів теж.

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