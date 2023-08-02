Як відрізнити ці два почуття і не помилися? Далі ми розповімо про 27 ознак того, що ви закохалися. Проаналізуйте їх, порівняйте зі своїм станом та визначте, що ж насправді ви відчуваєте зараз.

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Ви відкриті до нових вражень

Клінічний психолог з Великої Британії Клер Берлі каже: "Коли ми закохуємося, то можемо розширити свій погляд на себе, на те, ким ми себе бачимо. Це чудовий час для творчості". Тож коли ви закохані, то здебільшого відкриті до нових вражень і пригод.

Вам цікаво з цією людиною

Коли ви закохані, то з захопленням вивчаєте кожен рух, жест, слово вашого партнера. Ви прагнете дізнатися все про нього, а на інших стає байдуже.

Ви відчуваєте біль партнера

Якщо коханій людині сумно, то й вам сумно. Коли вона щаслива, то й ви щасливі. Ваша любов лише зростатиме, коли ви відчуватимете сильну емпатію до свого партнера.

Ви сповнені ідей для побачень

Щоб провести час з коханою людиною, ви готові скасувати всі справи, погодитися на будь-яку активність. У вас є бажання проявити ініціативу, запропонувати цікаві ідеї для спільного вечора, відпустки тощо.

Ви забуваєте про інші пріоритети

Здебільшого, доки людина не закохається, то більшість часу приділяє другові чи подрузі. Коли ж з'являється партнер, то всі інші люди, наскільки б важливими раніше вони не були, отримують менше уваги та часу. Це не означає, що ви поганий друг, просто з появою в житті кохання пріоритети змінюються.

Ви думаєте, що знайшли єдиного

Коли людина закохується, в неї виникає відчуття, що поруч той єдиний (або ж єдина), без якого тепер не можна уявити життя. Ви прагнете жити в гармонії, разом долати всі негаразди.



Як зрозуміти, що ви закохалися / Фото Canva

Ви прагнете фізичної близькості

Ви відчуваєте постійне збудження, перебуваючи поруч з партнером, готові зайнятися коханням у будь-якому місці.

Вам більше подобається секс

У багатьох парах секс кращий, коли є кохання. Якщо ви відчуваєте, що отримуєте від сексу більше задоволення, ніж раніше – то це одна з ознак того, що ви по-справжньому закохалися.

Ви стаєте ніжніші

Коли людина закохана, вона хоче більше поцілунків, дотиків, обіймів. У багатьох це відбувається інстинктивно, адже фізична близькість спричиняє викид окситоцину в організмі. В результаті покращується настрій, виникає відчуття захищеності.

Ви позитивно ставитеся до майбутнього

Коли людина закохується, то всі проблеми стають не такими значними, як були раніше. Ви позитивно налаштовуєтесь на майбутнє, адже відчуваєте підтримку та захист.

Ви хвилюєтеся

Хвилювання під час закоханості – нормальний стан людини. Ваше життя змінюється, попереду новий етап, який завжди викликає певне хвилювання. Головне – контролювати свої емоції та не перетворювати легке хвилювання в паніку. Якщо вас турбують якісь питання, то краще одразу з'ясувати їх з партнером.

Ви можете зосередитися лише на наступному побаченні

Побачення – це надзвичайно романтичний період стосунків. Ви нетерпляче чекаєте зустрічі з коханим, у передчутті приємного проведення часу разом, тому не дивно, що не можете сконцентруватися на чомусь іншому.

Ви відчуваєте "метеликів у животі"

Відчуття "метеликів" у животі, спітнілі долоні, тремтячі коліна, сухість у роті, прискорене серцебиття та запаморочення – все це свідчить лише про одне – поруч людина, яку ви справді кохаєте.

Ви "приклеєні" до телефону

Ви можете часто перевіряти телефон з надією побачити там нове повідомлення від коханої людини, або ж перечитувати ваше листування, аналізувати те, що казали одне одному.

Ви відчуваєте себе всемогутнім

Кохання дарує нам не лише ніжність, зворушливість, а й сміливість та завзятість. Закохана людина має величезну кількість енергії, що є наслідком підвищення рівня тестостерону, дофаміну та адреналіну. І воно не зникає навіть при відсутності сну чи їжі, однак необхідно дбати про своє здоров'я й не забувати про важливість правильного харчування та відпочинку.

Ви постійно усміхаєтеся

І цю усмішку може викликати будь-що, її не можна зупинити. Цей фізіологічний ефект викликаний підвищеним рівнем дофаміну. Коли людина щаслива, то усмішка на обличчі – її природний стан.



Як зрозуміти, що ви закохалися / Фото Canva

Ви "одержимі" коханою людиною

Головне, щоб ця "одержимість" була здоровою. Таке відчуття виникає через раптове зниження рівня серотоніну, який збігається з рівнем тих, кого турбують постійні нав'язливі думки.

Ви відчуваєте більше любові до інших

Закохані люди є терплячими, добрими, щедрими. Вони стають відкритішими до інших людей, завжди готові допомогти та не ображаються, коли щось не влаштовує.

Ви не такі проникливі, як раніше

На ранніх стадіях закоханості ви можете вважати, що ваш партнер бездоганний, з нескінченним шармом, харизмою та кмітливістю. Вам здаються привабливими ті якості, які без кохання дратували б або відштовхували.

Ви багато мрієте

Постійно присутні думки про спільне майбутнє, будуєте плани. Поруч з коханою людиною вам добре і спокійно, тому ви прагнете, щоб почуття лише посилювалися, розвивалися.

Ви відчуваєте себе кращою людиною

Самовдосконалення та впевненість у собі, звісно, що не залежать від кохання, але це почуття безумовно може допомогти. Закохана людина стає кращою версією самої себе – відкритою, довірливою, щедрою, доброю, люблячою, терплячою.

Ви вірите, що ці стосунки триватимуть вічно

Інколи любов переносить нас у казковий світ, де ми перебуваємо в гармонії з коханою людиною й здається, що нічого не зможе зруйнувати це. Ми віримо, що постійно буде пристрасть, пригоди, сексуальна близькість, що з часом вони лише посилюватимуться.

Ви відчуваєте себе в безпеці

Кохана людина стає захистом і опорою. Їй можна розповісти про все, що турбує, завжди отримати поради, підтримку та допомогу.

Ви хочете сказати "Я тебе кохаю"

Ці три слова дуже важливі, ви часто думаєте про це, але не можете наважитися вимовити їх. Якщо сумніваєтеся, дайте собі відповіді на кілька питань: Що вас мотивує це сказати? Що очікуєте побачити чи почути після цього? Як будете поводитись, якщо не отримаєте бажаної реакції? Добре все обдумайте і якщо ви впевнені, що відчуваєте закоханість – наберіться сміливості і скажіть про це своєму партнеру.

Ви дієте в інтересах партнера

Відчуваєте бажання поставити на перше місце те, що потрібно не вам, а коханій людині. Важливо не втратити самоконтроль та не забувати про те, що завжди насамперед потрібно обирати себе. Адже часом кохання затьмарює розум.

Ви відчуваєте себе закоханим

Сильна пристрасть, потяг до партнера, відчуття енергії та натхнення – ознаки того, що ви таки закохались. Часто закохані люди менше сплять, менше їдять, менше плачуть і є продуктивнішими.