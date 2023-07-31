Хочете дізнатися, чи готові ви одружитися? Спочатку ви повинні зрозуміти деякі міфи про шлюб, які можуть розчарувати вас і зруйнувати ваші стосунки. Перестаньте вірити в них!

Дивіться також Це треба робити щоранку для зміцнення шлюбу: 5 добрих порад

Експерт з відносин Джилл Вебер вважає, що дуже часто пари романтизують ідею шлюбу і вважають, що він може стати розв'язанням всіх їхніх проблем і направду зробить щасливим кожного. Проте шлюб – це велика щоденна праця, яка вимагає довіри обох людей та взаємоповаги.

Міфи про шлюб, у які треба перестати вірити

Ви ніколи не відчуєте себе відкинутим

За словами Вебер, люди вірять, що якщо вони одружені, то не можуть відчути самотності. Але це не зовсім так. Шлюб складається з людей з різними потребами та характерами, а, отже, трапитися може різне. Наприклад, в якийсь момент ви можете відчути, що ваш партнер більше не цікавиться вами.

Людина, яка вас любить, повинна знати, як зробити вас щасливою

Згідно з Psych Central, ще одним небезпечним міфом є той, що якщо ваш партнер любить вас, він буде знати, що вам потрібно, як зробити вас щасливим. Але, якщо вірити в це, ви можете почуватися ображеними. Так, безумовно, партнер може дарувати вам приємні емоції, але за своє щастя відповідальні лише ви!



Розмовляйте з партнером про свої почуття / Psicocode

Народження дітей зробить вас щасливим

Мати дітей – не означає автоматично стати щасливим. Так, інколи діти можуть направду зміцнити ваш шлюб, але часто буває й навпаки. Рішення народити має бути обдуманим. Говоріть про це!

У хорошої пари мають бути спільні інтереси

Це ще один міф, в який експертка Вебер закликає перестати вірити. Вона каже, що наявність спільних інтересів може допомогти створити певну близькість у парі, але насправді це не обов'язково, щоб вони відчували себе щасливими.

Важливо те, що вони проводять разом час, багато гуляють і не дозволяють роботі та обов'язкам поглинати їх повністю.



Шлюб – це велика праця / Relaciones de Pareja

Щасливі здорові пари не сваряться

Битися 24 години на добу, безумовно, шкідливо, але сварки — нормальна частина будь-яких відносин, і в багатьох випадках вони допомагають вирішувати конфлікти, краще пізнавати один одного та працювати над спілкуванням.

Вміння конструктивно вирішувати конфлікти – наше все!

Менше сексу – тривожний знак

Відповідно до Psychology Today, секс є важливою частиною стосунках, але, якщо його стає менше, проаналізуйте ситуацію: які справи на роботі, чи не з'явилося у вас додаткових обов'язків, як багато стресу у вашому житті. Втім, пам'ятайте, якщо у стосунках стає менше сексу – це не обов'язково є проблемою, особливо у довготривалих стосунках.

У сексуальному житті також можуть бути злети та падіння, і ви повинні навчитися поважати час та простір один одного.

Довіряйте один одному / Más Vida