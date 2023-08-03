24 Канал делится данным исследованием. В нем важно и то, каких женщин выбрали мужчины.

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Основные типажи

Острый нос, угловатая челюсть, скулы, мускулистое тело и высокий рост – подобных мужчин к Крису Хемсворту и Джейсону Момоа женщины выбирают в период неопределенности. Именно такой результат показало исследование. Здесь основным преимуществом для женщин была сила и ощущение предсказуемости, которые, вероятно, могут гарантировать такие мужчины.

Типаж актера Криса Хемсворта привлекает женщин в определенные периоды / kinowar

Мужчины в это же время отдали предпочтение женщинам с более нежными чертами лица, плавными линиями, округлыми губами, щечками и поднятым кверху кончиком носа. Например, как у Селены Гомес. Для них главным критерием была забота и нежность.

Мужчины предпочитают женщин похожих на Селену Гомес / Getty Images

Авторы исследования пришли к выводу, что такой выбор объясняется желанием иметь "стереотипный тип партнера". При этом оно не постоянно и зависит от быстротечных психологических состояний, на которые в то или иное время влияют внешние факторы.

В частности, говорится о периоде неопределенности. Мировая пандемия Covid-19 познакомила почти каждого с этим ощущением. Большинство переживали депрессию, непонимание и отсутствие минимальных планов. Поэтому в этой истории на помощь пришли именно стереотипы и в вопросах выбора партнеров тоже.

Но какая бы неопределенность не бурлила в вашей жизни, возможно лучше прислушаться к своим внутренним чувствам. Чтобы лучше с ними разобраться, мы собрали 27 признаков того, что вы влюбились.