Уже в січні 4 знаки зодіаку наважаться на розлучення

Вже на початку 2024 року декілька знаків зодіаку можуть наважитися на розлучення. У більшості випадків причиною розриву стосунків стане зрада.

Лев, Овен, Близнюки та Діва. Ці знаки зодіаку можуть розлучитися на початку року, пише 24 Канал.

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Лев

Досить мучити партнера чи партнерку, постійно зраджувати, але не розривати стосунки. Якщо вас щось не влаштовує, розлюбити тощо, майте сміливість покласти крапку й розірвати шлюб.

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Близнюки

Останні кілька місяців, ймовірно, були дуже нелегкими. Вдома дедалі частіше стаються сварки. Перестали розуміти одне одного. Обговоріть усе. Можливо, настав час кожному піти своєю дорогою.

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Діва

Початок 2024 року може бути нелегким. Отримаєте неприємну новину: кохана людина зраджує. Вирішіться для себе, чи готові миритися з цим і пробачати. Ухваліть рішення.

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Овен

У січні Овни можуть не встояти перед спокусою і зрадити. Це розіб'є серце партнера чи партнерки. Якщо ваші почуття минули, не варто мучити близьку людину. Приховати правду не вдасться.

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