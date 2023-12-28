Ці знаки зодіаку в січні переживатимуть зраду

У перший місяць 2024-го декільком знакам зодіаку, ймовірно, доведеться переживати зраду. Партнер чи партнерка підуть наліво.

Близнюкам і Дівам у січні можуть розбити серце. Стане відомо, що кохана людина зраджує, пише 24 Канал.

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Близнюки

Близнюкам варто бути уважними. Особливо на початку нового року. Не закривайте очі на дивну поведінку партнера чи партнерки. Ймовірно, отримаєте дуже неприємну новину, – кохана людина зраджує.

Не звинувачуйте у всьому себе. Зрада – свідомий вибір партнера чи партнерки. Подумайте, чи готові таке пробачати.

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Діва

Дорога серцю людина може несподівано скочити в гречку. Звістка про це ошелешить вас. Буде важко стримувати емоції й тримати себе в руках. Дозвольте собі пережити цей період так, як відчуваєте.

Не намагайтеся знайти причину зради. Краще зосередьтеся на власному самопочутті.

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