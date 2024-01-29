Ці 2 знаки зодіаку будуть найчастіше зраджувати в рік Дракона

Зрада руйнує стосунки й завдає невимовного болю. Втім, це не зупинить деяких людей.

Так, Лев і Овен будуть найчастіше зраджувати у рік Дракона. Ці люди ризикують втратити кохану людину.

До речі Ці 2 знаки зодіаку в лютому віддаляться від своїх партнерів

Лев

Народжені під цим знаком зодіаку можуть не встояти перед спокусою. Леви скочать у гречку. Ба більше, ймовірно, зроблять це далеко не один раз. Згодом, звичайно ж, пожаліють. Втім, буде вже пізно.

Дізнайтеся вже зараз Які знаки зодіаку отримають щедрі подарунки на День Валентина

Гороскоп для Левів

Зверніть увагу У рік Дракона ці 3 знаки зодіаку будуть самотніми на День Святого Валентина

Овен

У рік Дракона Овни можуть завести коханку або коханця. Усе почнеться спонтанно. Спочатку пристрасні Овни підуть наліво один раз, а потім ще і ще.

Це важливо Уже в лютому в 4 знаків зодіаку будуть проблеми в стосунках

Гороскоп для Овнів