Так, Лев и Овен будут чаще всего изменять в год Дракона. Эти люди рискуют потерять любимого человека.

Кстати говоря Эти 2 знака зодиака в феврале удалятся от своих партнеров

Лев

Рожденные под этим знаком зодиака могут не устоять перед соблазном. Львы пригнут в гречку. Более того, вероятно, сделают это далеко не раз. Впоследствии, конечно же, пожалеют. Впрочем, будет уже поздно.

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Обратите внимание В год Дракона эти 3 знака зодиака будут одинокими в День Святого Валентина

Овен

В год Дракона Овны могут завести любовницу или любовника. Все начнется самопроизвольно. Сначала страстные Овны пойдут налево один раз, а потом еще и еще.

Это важно В феврале у 4 знаков зодиака будут проблемы в отношениях

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