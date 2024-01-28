Так, в следующем месяце может кардинально измениться личная жизнь Львов и Дев. Чего ждать, пишет 24 Канал.

А вы знали? Какой знак зодиака постоянно находится в поисках любви

Лев

Если вы не перестанете думать только о себе, собственных желаниях и представлять себя центром вселенной, можете потерять любимого человека. Никто не будет терпеть постоянного напыщенного поведения, даже больше – измены. Если прыгнете в гречку, то пути назад уже не будет. Отдаляться ли от партнера навсегда, выбор по вам.

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Дева

В следующем месяце Девы могут наконец понять кое-что действительно важное. В конце концов, вы перестанете закрывать глаза на ненормальное поведение партнера. Решитесь на важный шаг. Поверьте, вы еще встретите настоящую и искреннюю любовь, без нареканий и издевательств, с взаимопониманием и уважением.

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