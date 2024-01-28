Так, наступного місяця може кардинально змінитися особисте життя Левів і Дів. Чого чекати, пише 24 Канал.

А ви знали? Який знак зодіаку постійно перебуває в пошуках кохання

Лев

Якщо ви не перестанете думати лише про себе, власні бажання й уявляти себе центром всесвіту, можете втратити кохану людину. Ніхто не терпітиме постійної пихатої поведінки, ба більше, – зради. Якщо скочите у гречку, то шляху назад уже не буде. Чи віддалятися від партнера назавжди, вибір за вами.

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Діва

Наступного місяця Діви можуть нарешті зрозуміти дещо справді важливе. Врешті-решт ви перестанете закривати очі на ненормальну поведінку партнера. Наважитеся на важливий крок. Повірте, ви ще зустрінете справжнє і щире кохання, без дорікань та знущань, натомість з взаєморозумінням та повагою.

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