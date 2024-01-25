Так, Овен, Терези, Лев і Діва постануть перед труднощами в особистому житті. Чого чекати в лютому, пише 24 Канал.

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Овен

Овни відомі своєю енергійністю, силою та наполегливістю. У лютому можуть виникнути конфлікти через їхнє постійне бажання влади та контролю. Важливо знаходити спільну мову та компроміси.

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Терези

Терези постійно прагнуть до гармонії та балансу. У лютому можуть виникнути певні труднощі в стосунках, що вимагатимуть більшої уваги та терпіння. Важливо зосередитися на спілкуванні й розв'язанні можливих проблем для зміцнення взаєморозуміння з близькими людьми.

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Лев

Леви володіють сильним характером та потребують постійної уваги. У лютому можуть виникнути конфлікти через потребу бути завжди на першому місці. Важливо підтримувати їхню самооцінку та приділяти їм достатньо уваги.

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Діва

Діви прекрасні аналітики та перфекціоністи. Втім, у лютому можуть виникнути проблеми через їхню критичність та прагнення до порядку. Важливо знаходити способи виразити вдячність і підтримувати їхню працьовитість.

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