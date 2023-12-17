Яким знакам зодіаку варто закінчити стосунки до 2024 року

Щоб стосунки були міцними та гармонійними, а пара щасливою, над ними повинні працювати двоє партнерів. До речі, астрологи зазначають, що кільком знакам варто порвати вже до Нового року.

Так, Терези, Діва та Стрілець, краще розірвати стосунки, які не роблять вас щасливими, а навіть навпаки. Подумайте і зробіть свій вибір самостійно, пише 24 Канал.

До речі До кінця року 3 знакам зодіаку розіб'ють серце

Діва

Ймовірно, ви вкладаєте всю чи всього себе в ці стосунки. Втім, коханій людині це не цікаво. Якщо останнім часом все йде не дуже добре, замість підтримки постійні дорікання та звинувачення, можливо, досить мучити себе.

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Терези

Уже до кінця грудня партнер чи партнерка можуть розбити вам серце. Подумайте, чи справді готові пробачити зраду й жити далі, ніби нічого такого й не було.

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Важливо Ці два знаки зодіаку зрадять коханих вже у грудні

Стрілець

Не варто терпіти зневажливе ставлення до себе. Так, дуже важливо бути з людиною, яку кохаєш. Але якщо він чи вона вас принижують, може, досить терпіти.

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