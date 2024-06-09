Джонні Деппу – 61 рік: чому кумир мільйонів жінок так і не знайшов справжнє кохання

Джонні Депп – вже багато років залишається улюбленцем мільйонів жінок по всьому світу. У житті актора було багато романтичних стосунків. Він кілька разів освідчувався жінкам, однак знайти справжнє кохання Деппу не вдалося. У свій 61-рік актор самотній.

9 червня знаменитість святкує свій день народження. З цієї нагоди Love24 вирішив розповісти про особисте життя чоловіка, якого неодноразово визнавали найсексуальнішим на планеті.

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Одружився у 20 років

У 1983 році Депп, який ще не здобув світову популярність, покликав під вінець візажистку Лорі Енн Елісон. Юний Депп у той час грав у групі The Kids, де одним з учасників був брат Лорі, який і познайомив їх. Саме перша дружина відкрила актору двері в Голлівуд. Лорі познайомила коханого з актором Ніколасом Кейджем, а той представив Деппа своєму агенту, який знайшов актору роль у фільмі "Кошмар на вулиці В'язів".

Завдяки цьому кар'єра Джонні пішла вгору, а от шлюб у 1985 році розпався. Депп та Елісон залишилися у хороших стосунках. Перша дружина публічно підтримала актора під час судової тяганини з Ембер Герд.



Весілля Джонні Деппа і Лорі Енн Елісон / Фото з соцмереж

Освідчення через 2 тижні після знайомства

Через рік 23-річний актор познайомився з колегою по цеху 21-річною Шерілін Фен. Вони разом знялися у серіалі "Джамп стріт, 21" і Депп навіть освідчився коханій, однак до весілля справа не дійшла – у 1989 році почуття акторів згасли.

Він був дуже милим. Він був моїм першим коханням. Ми йшли тим самим шляхом. Любов і зв'язок були досить сильним. Він готував їжу, тусувався, сміявся і плакав... Я знаю його як людину, а не як кінозірку,

– розповідала у 2017 році Шерілін.

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Наступній своїй пасії – зірці фільму "Брудні танці" Дженніфер Грей – Депп освідчився всього через 2 тижні після знайомства. Грей погодилася, бо Джонні був "напрочуд відкритим, смішним, чудернацьким і милим". Дівчина ще ніколи не зустрічала таких хлопців.

Однак весілля так і не відбулося. Через кілька місяців стосунків Джонні, за словами Дженніфер, став "божевільно ревнивим параноїком", то ж дівчина вирішила порвати з нареченим.

"Перший серйозний роман"

У тому ж 1989 році 27-річний Джонні до нестями закохався в юну Вайнону Райдер, якій було лише 18 років. Актор зізнався, що це було кохання з першого погляду.

За свої 27 років я ще ніколи не відчував такого, що відчував до Вайнони,

– казав у той час актор.

Саме роман з Вайноною, а не свій шлюб, Депп назвав першими серйозними стосунками. Після 5 місяців стосунків закоханий актор освідчився і навіть набив собі татуювання на руці: "Вайнона назавжди", яке пізніше змінив на "Вино назавжди".

Актори зустрічалися 4 роки і знялися разом у фільмі "Едвард руки-ножиці". Вони були однією з найяскравіших пар Голлівуду, але зрештою розійшлися, так і не одружившись. Відомо, що Вайнона важко переживала розрив, адже Депп був її першим коханням.



Депп і Райдер були до нестями закохані, але так і не одружилися / Фото Getty Images

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"Кокаїновий роман"

У 1994 році Депп познайомився з молодшою на 11 років моделлю Кейт Мосс. Їхні стосунки охрестили "кокаїновим романом", адже вони були дуже бурхливими. Депп і Мосс то сварилися на публіці, то з'являлися разом до нестями закохані. Вони були однією з найяскравіших пар 90-х.



Джонні Депп і Кейт Мосс / Фото Getty Images

Стосунки з Ванессою Параді і народження дітей

Найтриваліші стосунки у Деппа були з французькою акторкою Ванессою Параді – вони тривали 14 років. На цей раз Джонні не освідчувався через кілька тижнів після знайомства. Стосунки акторів розвивалися чудово – у 1999 році у них народилася донька Лілі-Роуз Депп, а через 3 роки – син Джон Крістофер. Пару Джонні і Ванесси вважали однією з найміцніших у Голлівуді. Саме з Параді Депп здобув сімейний спокій та затишок.

Пара вирішила не одружуватися, бо вважала свої стосунки ідеальними. Депп жартував, що просто не хоче псувати прізвище коханої, адже в перекладі з французької воно означає "рай".



Джонні Депп і Ванесса Параді / Фото Getty Images

У 2012 році пара оголосила про розрив стосунків. Подейкують, що причиною став роман Джонні з колегою по фільму "Ромовий щоденник" Ембер Герд.

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Стосунки, які ледь не зруйнували кар'єру Деппа

Мабуть, стосунки з Ембер Герд були найбільшою помилкою Джонні Деппа. Бурхливий роман зі значно молодшою жінкою призвів спершу до року пристрасного шлюбу, а потім – до довгої судової тяганини. Герд звинуватила колишнього у жорстокості на насильстві. Через це відомі компанії почали відмовлятися від співпраці зі знаним актором, його більше не кликали зніматися і навіть замінювали іншими акторами у фільмах, де він грав.



Джонні Депп і Ембер Герд у 2016 році / Фото Getty Images

Багато колишніх жінок Деппа публічно заступилися за актора й заявили, що він ніколи не проявляв щодо них агресії й був турботливим. Зрештою, довгі суди завершилися перемогою Деппа – суд визнав Ембер Герд винною у наклепі на колишнього чоловіка.

Життя після Ембер Герд

Деппу вдалося відновити свою репутацію і він знову почав зніматися у кіно. Однак, схоже, що своє серце актор тепер не охоче відкриває до нових стосунків. Йому приписували роман з адвокаткою Джоель Річ, але ці стосунки тривали недовго. Зараз серце знаменитості вільне.