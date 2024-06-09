9 июня знаменитость празднует свой день рождения. По этому случаю Love24 решил рассказать о личной жизни мужчины, которого неоднократно признавали самым сексуальным на планете.

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Женился в 20 лет

В 1983 году Депп, который еще не получил мировую известность, позвал под венец визажистку Лори Энн Элисон. Юный Депп в то время играл в группе The Kids, где одним из участников был брат Лори, который и познакомил их. Именно первая жена открыла актеру дверь в Голливуд. Лори познакомила возлюбленного с актером Николасом Кейджом, а тот представил Деппа своему агенту, который нашел актеру роль в фильме "Кошмар на улице Вязов".

Благодаря этому карьера Джонни пошла вверх, а вот брак в 1985 году распался. Депп и Элисон остались в хороших отношениях. Первая жена публично поддержала актера во время судебной тяжбы с Эмбер Херд.



Свадьба Джонни Деппа и Лори Энн Элисон / Фото из соцсетей

Предложение через 2 недели после знакомства

Через год 23-летний актер познакомился с коллегой по цеху 21-летней Шерилин Фен. Они вместе снялись в сериале "Джамп стрит, 21" и Депп даже сделал предложение любимой, однако до свадьбы дело не дошло – в 1989 году чувства актеров угасли.

Он был очень милым. Он был моей первой любовью. Мы шли тем же путем. Любовь и связь были достаточно сильной. Он готовил еду, тусовался, смеялся и плакал... Я знаю его как человека, а не как кинозвезду,

– рассказывала в 2017 году Шерилин.

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Следующей своей пассии – звезде фильма "Грязные танцы" Дженнифер Грей – Депп сделал предложение всего через 2 недели после знакомства. Грей согласилась, потому что Джонни был "удивительно открытым, смешным, причудливым и милым". Девушка еще никогда не встречала таких парней.

Однако свадьба так и не состоялась. Через несколько месяцев отношений Джонни, по словам Дженнифер, стал "безумно ревнивым параноиком", поэтому девушка решила порвать с женихом.

"Первый серьезный роман"

В том же 1989 году 27-летний Джонни безумно влюбился в юную Вайнону Райдер, которой было всего 18 лет. Актер признался, что это была любовь с первого взгляда.

За свои 27 лет я еще никогда не чувствовал такого, что чувствовал к Вайноне,

– говорил в то время актер.

Именно роман с Вайноной, а не свой брак, Депп назвал первыми серьезными отношениями. После 5 месяцев отношений влюбленный актер сделал предложение и даже набил себе татуировку на руке: "Вайнона навсегда", которую позже сменил на "Вино навсегда".

Актеры встречались 4 года и снялись вместе в фильме "Эдвард руки-ножницы". Они были одной из самых ярких пар Голливуда, но в конце концов разошлись, так и не поженившись. Известно, что Вайнона тяжело переживала разрыв, ведь Депп был ее первой любовью.



Депп и Райдер были безумно влюблены, но так и не поженились / Фото Getty Images

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"Кокаиновый роман"

В 1994 году Депп познакомился с младшей на 11 лет моделью Кейт Мосс. Их отношения окрестили "кокаиновым романом", ведь они были очень бурными. Депп и Мосс то ссорились на публике, то появлялись вместе безумно влюбленные. Они были одной из самых ярких пар 90-х.



Джонни Депп и Кейт Мосс / Фото Getty Images

Отношения с Ванессой Паради и рождение детей

Самые длительные отношения у Деппа были с французской актрисой Ванессой Паради – они длились 14 лет. На этот раз Джонни не делал предложение через несколько недель после знакомства. Отношения актеров развивались замечательно – в 1999 году у них родилась дочь Лили-Роуз Депп, а через 3 года – сын Джон Кристофер. Пару Джонни и Ванессы считали одной из самых крепких в Голливуде. Именно с Паради Депп обрел семейный покой и уют.

Пара решила не жениться, потому что считала свои отношения идеальными. Депп шутил, что просто не хочет портить фамилию любимой, ведь в переводе с французского она означает "рай".



Джонни Депп и Ванесса Паради / Фото Getty Images

В 2012 году пара объявила о разрыве отношений. Поговаривают, что причиной стал роман Джонни с коллегой по фильму "Ромовый дневник" Эмбер Херд.

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Отношения, которые едва не разрушили карьеру Деппа

Пожалуй, отношения с Эмбер Херд были самой большой ошибкой Джонни Деппа. Бурный роман со значительно младшей женщиной привел сначала к году страстного брака, а затем – к долгой судебной тяжбе. Герд обвинила бывшего в жестокости и насилии. Из-за этого известные компании начали отказываться от сотрудничества с актером, его больше не звали сниматься и даже заменяли другими актерами в фильмах, где он играл.



Джонни Депп и Эмбер Херд в 2016 году / Фото Getty Images

Многие бывшие женщины Деппа публично вступились за актера и заявили, что он никогда не проявлял по отношению к ним агрессии и был заботливым. В конце концов, долгие суды завершились победой Деппа – суд признал Эмбер Херд виновной в клевете на бывшего мужа.

Жизнь после Эмбер Херд

Деппу удалось восстановить свою репутацию и он снова начал сниматься в кино. Однако, похоже, что свое сердце актер теперь не охотно открывает к новым отношениям. Ему приписывали роман с адвокаткой Джоэль Рич, но эти отношения длились недолго. Сейчас сердце знаменитости свободно.