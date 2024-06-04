У житті Анджеліни Джолі було немало чоловіків, здебільшого – всі актори. Про особисте життя акторки та амбасадорки доброї волі ЮНІСЕФ пише Love24.

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Вперше заміж у 21 рік

Під час роботи над фільмом "Хакери" у 1995 році Джолі познайомилася з колегою по цеху Джонні Лі Міллером. Британський актор закохався в неймовірно вродливу дівчину і дуже швидко освідчився їй. Через рік 21-річна Анджеліна вийшла заміж за старшого на 3 роки Джонні. Весілля пари було скромним.

Щастю закоханим заважав напружений графік, адже і чоловік, і жінка саме почали активно розвивати свої кар'єри. За рік подружнього життя актори розійшлися, а у 1999 році офіційно розлучилися. Та Анджеліна завжди відгукується про першого чоловіка лише добре. У 2003 році вона казала, журналістом, що Джонні залишився її близьким другом.



Анджеліна Джолі та Джонні Лі Міллер / Фото Getty Images

Шлюб зі старшим на 20 років чоловіком

Акторка недовго горювала після розлучення, адже зразу знайшла нове кохання – Білі Боба Торнтона. Актори познайомилися під час зйомок фільму "Керуючи польотами". На той час Біллі був заручений, але розірвав стосунки зі своєю нареченою і відправився з молодшою на 20 років Джолі в Лас-Вегас.

У 2000 році актори одружилися й навіть об'єдналися амулетами з кров'ю один одного. Шалено закохана Джолі набила ім'я чоловіка на своїй лівій руці. До речі, акторка – шульга.

Під час зйомок у фільмі "За межею", де героїня Джолі рятувала дітей з країн "третього світу", зірка так прониклася цією історією, що захотіла всиновити дитину.



Джолі та її другий чоловік – Біллі Боб Торнтон / Фото Getty Images

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Біллі Боб не був в захваті від ідеї дружини, але відмовити Джолі від цього наміру не зміг. У 2002 році пара всиновила хлопчика з Камбоджі, якого назвали Меддокс. Анджеліна до нестями полюбила малюка і всюди брала його з собою, однак особисте життя почало тріщати по швах. У тому ж році Джолі подала на розлучення з Торнтоном і домоглася повної опіки над сином. До речі, акторка також видалила татуювання з іменем колишнього.

З другим чоловіком Джолі також залишилася у хороших стосунках. У 2008 році Торнтон казав, що досі любить колишню, адже тепер вона для нього близька подруга. Акторка щороку на Різдво надсилає подарунки дітям Торнтона від першого шлюбу.

До нестями закоханим у Джолі був актор Вел Кілмер, з яким вона зіграла батьків Александра Македонського у фільмі "Александр". У своїх мемуарах Кілмер зізнався, що не міг дочекатися, щоб поцілувати колегу. Він навіть просив режисера змінити сценарій, щоб їхні герої стали закоханими, а не ворогами.

Вона нещодавно усиновила свою першу дитину, Меддокса, і папараці були одержимі цією постмодерністською Мадонною, ідеальним зображенням неприступної зіркової слави та неймовірно шикарного материнського інстинкту,

– пригадав той період Кілмер.

Ідеальний тандем з Піттом і розлучення

Історію знайомства Джолі і Бреда Пітта чули, мабуть, всі. Актори зустрілися на зйомках фільму "Містер і місис Сміт", і Пітт заради Анджеліни покинув Дженніфер Еністон. Їхні стосунки розвивалися стрімко, адже Джолі горіла бажанням всиновити ще дітей. Через пів року актор вже супроводжував кохану в Ефіопію, коли вона усиновлювала доньку Захару, а через кілька місяців Меддокс і Захара взяли прізвище Джолі-Пітт.

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Згодом у пари народилося троє біологічних дітей і вони всиновили сина, то ж загалом актори виховували шістьох дітей. Одружуватися закохані не поспішали – на весілля їх аж через 7 років намовили діти, які мріяли побачити маму у весільній сукні.



Анджеліна Джолі і Бред Пітт / Фото Getty Images

Однак через 2 роки Джолі шокувала всіх новиною – вона розлучається. Пара Бреда та Анджеліни здавалася всім ідеальною – успішні актори, обоє неймовірно красиві, закохані та ще й багатодітні батьки. Однак шлюб дав тріщину й розпочалися скандальні суди щодо опіки над дітьми.

Рішення про розлучення було прийняте заради здоров'я сім'ї,

– сказав адвокат акторки.

Після розлучення з Піттом ходили чутки про стосунки Анджеліни з The Weekend і молодшим на 20 років ірландським актором Полом Мескалем. Та схоже, що зараз жінка більше акцентується на виховані дітей, а не особистому житті.