Джей Ло без звичної впевненості

Знаменитість помітили у п'ятницю, 31 травня, коли вона прямувала у танцювальну студію в Лос-Анджелесі. Джей Ло була одягнена у мішкуватий костюм світлого кольору.

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У нехарактерно мішкуватому спортивному костюмі, мова тіла Джей Ло на цих знімках свідчить про те, що вона може почуватися досить вразливою або крихкою,

– сказала експертка з поведінки Джуді Джеймс.

Те, як руки зірки підтягнуті до грудей, коли вона несе сумку як бар'єр, на думку експертки, нагадують самозахист.

"Коли її голова злегка нахилена, її губи здаються стиснутими, а не розтягнутими в її характерній впевненій посмішці. Її настрій видається поганим", – додала Джеймс.



Джей Ло пригнічена на тлі чуток про проблеми в шлюбі / Фото Vasquez, LAGOSSIPTV, BACKGRID

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