Побачити Мерилін хоча б краєм ока було мрією мільйонів чоловіків. Кавалери так часто розповідали про свої начебто стосунки з акторкою, що якби хоча б 10% цього було б правдою, за романтичними пригодами Мерилін не встигла б знятися у жодній стрічці. Love 24 розповідає, що насправді відомо про особисте життя прекрасної Мерилін.

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У кого закохувалася Мерилін Монро

Вперше Мерилін (тоді ще Норма Джин) вийшла заміж у 16 років. Її обранцем став однокласник Джеймс Догерті. Біографи зауважують, що у ньому Мерилін бачила батьківську фігуру. Коханого вона називала "татусем". Цей шлюб тривав лише 4 роки.



Згодом Мерилін назве стосунки з Джеймсом "прісними". А він звинувачуватиме у розлученні себе. Через роки після смерті Мерилін Джеймс скаже журналістам: "якби я не пішов у торговий флот під час Другої світової війни, вона все ще була б місис Догерті сьогодні".

Те, що далі Мерилін перебувала у стосунках з Чарлі Чапліном-молодшим (сином того самого Чарлі Чапліна) досі не підтвердили та не спростували. Водночас чутки про їхній начебто роман ходили десятиліттями. Існують чутки, що їх підігрівав сам Чарлі. Можливо, йому дуже хотілося, аби люди думали, що він зустрічався з Мерилін. Або між ними справді було кохання, про яке Чарлі хотів розповісти всьому світу.

Зі своїм другим чоловіком – американським баскетболістом Джо Ді Маджо – Мерилін познайомилася під час побачення наосліп. Тоді їй було 26 років. Важко сказати, чи це було коханням з першого погляду. Водночас симпатія між майбутніми чоловіком та дружиною, вочевидь, з'явилася відразу. Хоча й важко збагнути, чи Джо повною мірою оцінив унікальну особистість Мерилін. Він пригадував лише, що зустрів тоді "вродливу білявку-танцівницю", яка могла б стати відданою мамою та домогосподаркою.

Весілля відбулося у січні 1954. Джо та Мерилін обрали для себе камерну церемонію у Сан-Франциско. Шлюб тривав лише 9 місяців. Біографи зауважують, що Джо не зміг пережити популярності Мерилін.

Свого третього чоловіка Артура Міллера Мерилін називала коханням з першого погляду. Пара таємно зустрічалася, а красиве весілля відбулося 1956 року. Мерилін зізнавалася, що, мабуть, вперше закохалася. Вона зауважувала, що Артур – дуже близький їй по душу: серйозний чоловік з фантастичним почуттям гумору. На жаль, цей шлюб також не став хепі ендом. Після 5 років шлюбу Артур та Мерилін розлучилися.

Також у Мерилін був короткий роман з Френком Сінатрою. Вони розійшлися друзями й підтримували зв'язок до її смерті.

Мерилін приписували роман з Джоном Кеннеді

Найскандальнішою сторінкою особистого життя Мерилін були чутки про її стосунки з Джоном Кеннеді, який здавався ідеальною парою з Жаклін Кеннеді. Історії про їхній начебто зв'язок примножилися після того, як на дні народження Кеннеді Мерилін виконала Happy Birthday to you.