Що такого жахливого говорив бойфренд

Дівчина й подумати не могла, що романтична поїздка на узбережжя перетвориться на справжній жах. 30-річний партнер постійно дорікав їй через зовнішність.

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Будьмо чесними: жінки в Маямі часто виглядають так, ніби щойно зійшли з обкладинки журналу. Зараз я не ношу багато макіяжу, і мені подобається мій природний вигляд. Я вірю в автентичність і любов до себе. Проте мій хлопець, здавалося, закохався в цих жінок, які виглядали як моделі,

– розповіла дівчина.

Увесь час чоловік говорив тільки про те, які усі жінки навколо красиві, а його кохана – недостатньо. Мовляв, якби вона трохи постаралася, то була б така сама красуня. Спершу дівчина терпіла ці неприємні висловлювання, які впливали на її самооцінку. Та згодом бойфренд взагалі ні про що інше вже й не говорив – кожного разу, коли він бачив красиву жінку, то казав, що його кохана може бути такою ж, якщо "докладе зусиль".

Урешті-решт дівчина не витримала. Коли в ресторані бойфренд сказав, що їй треба носити більше макіяжу й показувати більше тіла, терпець дівчини увірвався.

"Я вирішила змінити сценарій і сказала йому, що якщо очікує, що я буду мати кращий вигляд, то йому потрібно трохи схуднути і, можливо, попрацювати над тим, щоб випередити своє спадкове облисіння", – сказала жінка.

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Дівчина помстилася кривднику

Бойфренд був приголомшений і миттєво вибухнув гнівом. Він почав голосно кричати й принижувати дівчину, бо вона "не достатньо красива". Жінка почувалася вщент розбитою, адже точно не так планувала провести відпустку з людиною, з якою у стосунках вже 3 роки.

Ображена дівчина вирішила перервати відпустку й повернутися додому, а заодно вона скасувала рейс для свого бойфренда, адже сама його й оплатила.

Я відмовляюся бути з кимось, хто цінує тільки зовнішній вигляд, а не справжній зв'язок і повагу,

– пояснила жінка.

Та далі її чекало ще більше здивування. Родичі бойфренда почали телефонувати дівчині й вимагати, аби вона купила йому квиток на літак додому й оплатила кілька днів проживання у Маямі. Все тому, що у чоловіка нема грошей. Однак дівчина точно не збирається давати гроші тому, хто її принизив.