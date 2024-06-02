Что такого ужасного говорил бойфренд

Девушка и подумать не могла, что романтическая поездка на побережье превратится в настоящий ужас. 30-летний партнер постоянно упрекал ее из-за внешности.

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Будем честными: женщины в Майами часто выглядят так, будто только что сошли с обложки журнала. Сейчас я не ношу много макияжа, и мне нравится мой естественный вид. Я верю в аутентичность и любовь к себе. Однако мой парень, казалось, влюбился в этих женщин, которые выглядели как модели,

– рассказала девушка.

Все время мужчина говорил только о том, какие все женщины вокруг красивые, а его любимая – недостаточно. Мол, если бы она немного постаралась, то была бы такая же красавица. Сначала девушка терпела эти неприятные высказывания, которые влияли на ее самооценку. Но впоследствии бойфренд вообще ни о чем другом уже и не говорил – каждый раз, когда он видел красивую женщину, то говорил, что его любимая может быть такой же, если "приложит усилия".

В конце концов девушка не выдержала. Когда в ресторане бойфренд сказал, что ей надо носить больше макияжа и показывать больше тела, терпение девушки лопнуло.

"Я решила изменить сценарий и сказала ему, что если ожидает, что я буду иметь лучший вид, то ему нужно немного похудеть и, возможно, поработать над тем, чтобы опередить свое наследственное облысение", – сказала женщина.

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Девушка отомстила обидчику

Бойфренд был потрясен и мгновенно взорвался гневом. Он начал громко кричать и унижать девушку, потому что она "недостаточно красивая". Женщина чувствовала себя полностью разбитой, ведь точно не так планировала провести отпуск с человеком, с которым в отношениях уже 3 года.

Обиженная девушка решила прервать отпуск и вернуться домой, а заодно она отменила рейс для своего бойфренда, ведь сама его и оплатила.

Я отказываюсь быть с кем-то, кто ценит только внешний вид, а не настоящую связь и уважение,

– объяснила женщина.

Но дальше ее ждало еще большее удивление. Родственники бойфренда начали звонить девушке и требовать, чтобы она купила ему билет на самолет домой и оплатила несколько дней проживания в Майами. Все потому, что у мужчины нет денег. Однако девушка точно не собирается давать деньги тому, кто ее унизил.