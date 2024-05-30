Хоча обидва шлюби завершилися розлученням, Білозір не приховує, що була щасливою. Love 24 розповідає, що відомо про особисте життя співачки.

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У мене були найкращі чоловіки, і перший, і другий. Я і першого, і другого чоловіка шалено любила. Вони для мене залишилися світлом у моєму житті, яке я прожила,

– зізналася Білозір.

Ігоря Білозіра полонили її очі

Першим чоловіком співачки став композитор Ігор Білозір. Доля звела їх у студентські роки й обрала як місце знайомства гуртожитську кухню. Того дня в Ігоря був дуже поганий настрій. Все тому, що його дипломну роботу – рок-оперу "Стіна" – не допустили до захисту. Здавалося, що життя – геть кепське.

Однак у печалі Ігор був лише доти, доки не побачив юну й чарівну Оксану. Згодом він згадував, що його полонили очі дівчини: великі й дуже сині. Ця зустріч стала початком прекрасної історії кохання та, водночас стартом великих кар'єр. Разом Ігор та Оксана працювали над розвитком легендарного ВІА "Ватра".



Оксана й Ігор Білозіри / Фото з мережі

У подружжя народився син Андрій. Однак щастя було недовгим. Вже невдовзі Оксана подала на розлучення. Про його причини вона не надто любить розповідати. Однак зізналася, що зберегла у серці тепло до колишнього чоловіка.

Ігоря Білозіра вбили. У кав'ярні "Цісарська кава" його смертельно побили фанати російського шансону через українські пісні. Композитор відійшов до вічності 28 травня.

Шлюб з Романом Недзельським тривав 33 роки

У шлюбі з другим чоловіком – Романом Недзельським – Оксана перебувала 33 роки. Наразі чоловік захищає Україну зі зброєю в руках. Розлучення подружжя стало для шанувальників, як грім серед ясного неба. Водночас Оксана розповіла, що вони з чоловіком не жили разом останні 10 років. Співачка наголосила, що вважає це неправильним.

Білозір зауважила: розлучення не може бути приємним. Водночас вони з Романом мають чудові стосунки. Колишнього чоловіка Оксана називає надійним і прекрасним другом. В експодружжя є син Ярослав та двоє внучок.



Оксана та Роман / Фото з інстаграму співачки

Наразі Білозір насолоджується життям без стосунків.

"Можливо, моє серце закрите для тих почуттів та емоцій. Може, я вже вичерпала ресурс", – зізналася співачка.

Вона додала, що якщо вже кохає, то це для неї дуже серйозно і дуже глибоко, і надовго.