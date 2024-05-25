Єфросиніна познайомилася з майбутнім чоловіком на початку нульових. У той час 22-річна Марія вже була досить відомою, адже вела ранкову програму "Підйом", пише Love24.

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Єфросиніна взяла ініціативу у свої руки

Марія та Тимур випадково зустрілися біля кіоску в Ялті. Дівчина купувала сік, а хлопець – воду. Обличчя брюнетки видалося Хромаєву знайомим, то ж він запитав у неї, чи вже колись її бачив. Це видалося Марії дивним, адже її тоді вже знала вся Україна.

Я, зірка, кінематографічно проткнула соломинкою коробку з яблучним соком, взяла трубочку в зуби, почала втягувати сік і при цьому сказала: "Дуже смішно",

– пригадала Єфросиніна першу зустріч з чоловіком.

Тимуру, який старший на 4 роки, Марія одразу сподобалася, і стосунки між ними почали розвиватися дуже швидко. Однак в якийсь момент їхнього спілкування чоловік зник. Такі історії вже траплялися в житті дівчини, то ж вона вирішила не засмучуватися, а взяти ініціативу у свої руки. Єфросиніна запропонувала залицяльнику супроводити її на престижну премію, і той погодився.

Уже згодом Тимур зізнався, що взяв паузу, аби обдумати свої почуття. Він закохався в Марію, але свою майбутню дружину чоловік уявляв не так. Він думав, що вона буде спокійною домогосподаркою, а не успішною телеведучою. Та й темпераментами хлопець і дівчина дуже відрізнялися.

Однак згодом Тимур так захопився коханою, що зрозумів – Марія саме та жінка, яка йому потрібна, і освідчився їй.

За місяць після заручин Марія дізналася, що вагітна, то ж планування весілля відбувалося паралельно з токсикозом. У серпні 2003 року закохані одружилися, а в лютому 2004 року у них народилася донька Нана.



Весілля Маші Єфросиніної / Фото з соцмереж

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Перерва у стосунках на рік

Урешті-решт різні характери подружжя далися в знаки. У 2013 році Марія і Тимур вирішили розійтися й цілий рік прожили окремо. Єфросиніній з Хромаєвим бракувало емоцій, романтики та несподіванок. Тимур – досить закрита людина, а Марії це не подобалося.

Однак кохання між подружжям виявилося сильнішим за відмінності характерів. Коли пара зійшлася, пристрасть між ними спалахнула з новою силою й Марія одразу завагітніла. У серпні 2014 року телеведуча народила коханому сина Олександра.

Я дуже змінилася. У нього за 21 рік було безліч різних жінок. Від дівчинки із зайвою вагою, невпевненої в собі, дуже сором'язливої, яка знає одну позу в сексі, до жінки, яка двічі була вагітною, годувала грудьми, була в різних станах і мала різне тіло. Тіло, яке я трансформую постійно, і він від цього божеволіє,

– сказала Марія.



Маша Єфросиніна з чоловіком і дітьми / Фото з інстаграму телеведучої

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Роз'єднанні війною

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну призвело до нових випробувань у подружньому житті Єфосиніної. Тимур долучився до оборони держави, а телеведуча разом з дітьми виїхала за кордон. Якийсь час жінка жила на дві країни – Україну та Польщу – однак згодом повернулася до Києва.



Маша Єфросиніна вже 2 роки живе з чоловіком на відстані / Фото з інстаграму ведучої

Зараз подружжя бачиться рідко, адже Тимур служить у війську. Марія неодноразово зізнавалася, що важко переживала через рішення чоловіка долучитися до оборони, та згодом телеведуча змирилася і прийняла це. Зараз Єфросиніна пишається своїм чоловіком й каже, що він єдина людина, яка її заспокоює, і якій вона повністю довіряє.

Однак кілька тижнів тому мережею пронеслася хвиля чуток про те, що Єфросиніна і Хромаєв нібито на межі розлучення. Правда це чи ні – ми не знаємо.