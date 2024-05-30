Випадкова покупка спровокувала скандал

Своєю історією дівчина у розпачі поділилася на онлайн-форумі. Її бентежить така різка поведінка 35-річного партнера.

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Жінка часто готує страви з макаронів, бо її коханий дуже їх любить і завжди хвалить. Однак є одні макарони, які чоловік не переносить – анеллі. На смак вони такі ж самі, як спагеті, але маленькі і круглі. Ця форма дуже не подобається чоловіку, то ж він ніколи не їсть анеллі. Дівчина не купувала ці макарони, аби не дратувати коханого.



Ось таку форму мають анеллі / Фото Freepik

Одного разу дівчина пішла за продуктами й вже коли повернулася додому, зрозуміла, що випадково купила анеллі. Це одразу помітив чоловік і влаштував скандал.

Щойно він побачив, що я прибираю їх до шафи, він дуже розлютився і запитав, навіщо я їх купила, знаючи, що він їх не любить. Я сказала, що це ті самі макарони з точно такими самими інгредієнтами, як і інші види, які він їсть щотижня,

– розповіла жінка.

Та розлючений чоловік почав вимагати, щоб його партнерка знову пішла в магазин і купила ті макарони, які він любить. Сварка була дуже гострою, то ж дівчина відправилася по спагеті.

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Чоловік поводиться як дитина

Користувачі мережі різко засудили неадекватну поведінку чоловіка й зауважили, що доросла людина має бути більш стриманою, а не влаштовувати скандал через дрібниці.

"Дорослий чоловік каже вам, що готувати і які інгредієнти використовувати? Він що втратив обидві руки під час вибуху? Скажіть йому, що цього тижня його черга готувати й ходити по магазинах. Він поводиться як дитина";

"Це дико. Йому 35 років і він може сам ходити за продуктами й готувати собі їжу, якщо не хоче їсти ваші макарони у формі кола".

Чим завершилася ця історія – невідомо. Однак користувачі наголошували, що чоловік мусить попросити вибачення у коханої.