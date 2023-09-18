"Ідеальні стосунки це": Даша Астаф'єва розпалила дискусію в мережі
Співачка та модель Даша Астаф'єва активно веде свої соціальні мережі та спілкується із прихильниками. Зірка частенько ділиться особистими думками, які інколи розпалюють важливі дискусії у коментарях.
Днями Даша опублікувала новий допис у Інстаграм і зізналася, що для неї означають ідеальні стосунки. На це підписники поділилися своїми думками – розказуємо деталі.
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Чи існують ідеальні стосунки
Даша Астаф'єва від початку повномасштабного вторгнення перебуває в Україні і займається волонтерською діяльністю. За цей час, як артистка сама зізнається у своїх інтерв'ю, вона дуже змінилася. Не є винятком і її особисте життя.
Даша Астаф'єва розповіла про ідеальні стосунки / Інстаграм Даші Астаф'євої, фото kvitka.photo
Так, Астаф'єва вирішила поділитися з підписниками у Інстаграмі, що для неї означають ідеальні стосунки.
Ідеальні стосунки – це коли ти ні разу не почув: "Що він робить поруч із тобою",
– розмірковувала Даша.
Користувачі у коментарях вирішили теж поділитися своїми думками з цього приводу.
"Ідеальні стосунки – це коли ти жодного разу не подумала: "Що я роблю поряд з таким, як він"", – відзначила одна з підписниць Астаф'євої.Безліч пар вже переконалися, що покращення стосунків розпочинається з урізноманітнення інтимного життя. Разом із широким портфелем продукції Durex® ви зможете додати пристрасті у свої будні й зберегти її упродовж багатьох років.
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Інші навіть відверто не погоджувалися з особистим твердженням зірки і давали свої визначення.
"Не погоджуюсь. Ідеальні стосунки – це коли в цих стосунках тільки двоє, і тільки ті двоє мають право оцінювати і обирати того, хто знаходиться біля них", – писали у коментарях.
Серед інших тезисів про ідеальні стосунки були й такі варіанти:
- коли вам обом однаково, що говорять інші;
- ідеальних стосунків не буває, а тому важливі розуміння і взаємоповага;
- коли ви рухаєтесь в одному напрямку;
- ідеальні стосунки – коли сторонні не пхають носа в них.
І, звісно, більшість не могла стримати захопливих коментарів щодо зовнішності співачки і сипали компліментами.
Підписники засипали компліментами Астаф'єву / Інстаграм Даші Астаф'євої, фото kvitka.photo
Зазначимо, що у лютому цього року в інтерв'ю Олені Кравець Даша Астаф'єва розповіла про свої нові стосунки, які розпочала під час повномасштабного вторгнення, і назвала їх дивом.
Мабуть, у мене є така риса, що все не так, як у людей. Під час війни всі розлучаються, а я навпаки – зустріла кохання свого життя і дуже радію цьому! Мабуть, це єдине, що мене рятує – близькі і родина,
– ділилася вона.
Саме коханий змушував Дашу жити, спускатися під час повітряних тривог у бомбосховище, піклуватися про себе та рідних. Однак, знайомити свого обранця із загалом Астаф'єва не квапиться. У інтерв'ю Славі Дьоміну вона зазначала, що це не на часі і зараз є важливіші речі.
Мені не робили пропозицію. Але ми говорили про те, що у нас дійсно серйозні стосунки. І за певних умов те, що хочеться зробити, воно переноситься. Я не відмазуюсь. Я розумію, що зараз ти не хочеш нічого. Я не можу святкувати і робити щось особисте, коли вмирає вся країна щодня потрошку. Кращі люди вмирають. Бо кращі люди пішли нас захищати,
– відзначала вона.