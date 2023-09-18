Мовиться про актора Френка Діллейна, а цілувалася парочка під час зйомок нового фільму. Тим часом вже колишній чоловік Софі повідомив справжні причини їхнього розлучення – ділимося усіма деталями.

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Нові "стосунки"

Здається, Софі Тернер на фоні усіх особистих перипетій з головою поринула у роботу. Днями в мережі поширили кадри зйомок стрічки "Джоан", де акторці дісталася одна з ролей. Софі у бірюзовому купальнику та щирою посмішкою заскочили на поцілунку з колегою Френком Діллейном. Пара безтурботно бавилася у воді.

Френк веде абсолютно непублічне особисте життя. Тому востаннє його бачили на прогулянці з невідомою жінкою аж у 2018 році, пише видання Daily Mail. Наразі вважається, що чоловік неодружений.

Змінила свій соціальний статус і Софі Тернер. На початку вересня її вже екскоханий Джо Джонас заявив, що подає на розлучення. Згодом це підтвердила і сама жінка. З ним Тернер почала зустрічатися у листопаді 2016 року, а за три – одружилася у Лас-Вегасі. У 2020 році Софі народила першу доньку, а згодом не забарилася і друга.

У спільній заяві Тернер та Джонас відзначили, що розірвати свій шлюб довжиною у 4 роки було їхнім спільним рішенням.

Є багато спекулятивних розповідей про те, чому (ми розійшлися – 24 Канал), але насправді це спільне рішення. Ми щиро сподіваємося, що всі можуть поважати наші побажання щодо конфіденційності для нас і наших дітей,

– відзначили вони.

Чутки поширювалися, оскільки стосунки Софі та Джо, здається, були далекими від ідеальних. Інсайдери зазначали, що акторка переживає певну кризу після народження другої дитини. Вона не хотіла з'являтися на публіці, у чому Джонас її не підтримував.

Інші "наближені до пари особи" зазначали, що Джо самостійно доглядає дітей, допоки Софі знімається у проєктах. У відповідь на все це музикант змушений був зробити заяву.

Це був важкий тиждень. Я просто хочу сказати, якщо ви не почуєте це з цих вуст (з вуст Джо – 24 Канал), не вірте. Гаразд? Дякую всім за любов і підтримку. Я і моя родина любимо вас,

– зазначив він.

В мережі пишуть, що Джо вимагає "спільної батьківської відповідальності" після розлучення. А також мовиться про ймовірний шлюбний контракт, який пара могла раніше підписати, утім без подробиць.