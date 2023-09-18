Речь идет об актере Фрэнке Диллейне, а целовалась парочка во время съемок нового фильма. Тем временем уже бывший супруг Софи сообщил настоящие причины их развода – делимся всеми деталями.

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Новые "отношения"

Кажется, Софи Тернер на фоне всех личных перипетий с головой ушла в работу. На днях в сети распространили кадры съемок фильма "Джоан", где актрисе досталась одна из ролей. Софи в бирюзовом купальнике и искренней улыбкой застукали на поцелуе с коллегой Фрэнком Диллейном. Пара беззаботно играла в воде.

Фрэнк ведет совершенно непубличную личную жизнь. Поэтому в последний раз его видели на прогулке с неизвестной женщиной в 2018 году, пишет издание Daily Mail. Сейчас считается, что мужчина холост.

Сменила свой социальный статус и Софи Тернер. В начале сентября ее уже экс-возлюбленный Джо Джонас заявил, что подает на развод. Впоследствии это подтвердила и женщина. С ним Тернер начала встречаться в ноябре 2016 года, а через три – поженилась в Лас-Вегасе. В 2020 году Софи родила первую дочь, а впоследствии не заставила себя ждать и вторая.

В совместном заявлении Тернер и Джонас отметили, что расторгнуть свой брак длиной в 4 года было их общим решением.

Есть много спекулятивных рассказов о том, почему (мы разошлись – 24 Канал), но на самом деле это общее решение. Мы искренне надеемся, что все могут уважать наши пожелания относительно конфиденциальности для нас и наших детей,

– отметили они.

Слухи распространялись, поскольку отношения Софи и Джо, кажется, были далеки от идеальных. Инсайдеры отмечали, что актриса переживает определенный кризис после рождения второго ребенка. Она не хотела появляться на публике, в чем Джонас ее не поддерживал.

Другие "приближенные к паре лица" отмечали, что Джо самостоятельно ухаживает за детьми, пока Софи снимается в проектах. В ответ на это музыкант вынужден был сделать заявление.

Это была тяжелая неделя. Я просто хочу сказать, если вы не услышите это из этих уст (из уст Джо – 24 Канал), не верьте. Ладно? Благодарю всех за любовь и поддержку. Я и моя семья любим вас,

– отметил он.

В сети пишут, что Джо требует "общей родительской ответственности" после развода. А также говорится о вероятном брачном контракте, который пара могла ранее подписать, впрочем без подробностей.