Главное, не заставляйте любимого сделать предложение. Возможно, вы захотите поставить партнеру ультиматум: бывало ли такое, что вы говорили фразу "Или ты делаешь предложение или мы расходимся". Но знайте, что мало кому нравится ощущать давление, чтобы сделать одно из важнейших решений в их жизни.

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Даже если вы уверены, что ваш партнер воспринимает ваши отношения как должное, принуждение к такому решению может навредить. Возможно, ему действительно еще нужно время. Если ты готова дать ему это время, то наберись терпения. Вот несколько важных вопросов, которые следует задать себе, если ваш любимый не сделал вам предложение.

Договаривались ли вы с партнером о браке или предложении

Возможно, вы увидели какие-то намеки или подсказки о предложении: например, парень спросил, какие кольца вам нравятся или где вы хотели бы жить. Но такая форма общения не заменяет четкий и честный разговор, который вы должны провести с вашим партнером по помолвке. Вы с партнером уже обсудили будущее и согласились, что вы планируете жениться? Традиционное предложение-сюрприз – это необходимый ритуал, но разговор и договоренность о браке должны проходить задолго до этого.

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Как вы определяете время, когда нужно жениться

Если вы ждете предложения, стоит понять, почему вы этого хотите, а также вашу временную шкалу. Желание помолвки базируется на вашем желании создать семью, приобрести жилье или просто переживать этот процесс одновременно с другими друзьями и членами семьи. Убедитесь, что вы и ваш партнер по-настоящему совместимы и готовы к обязательству, которое наступает после того, как вы скажете "Я согласна".

Каков статус ваших отношений на самом деле

Если вы уже некоторое время ждете предложения, пришло время проверить состояние ваших отношений. Возможно, все ваши потребности удовлетворяются тем, что вы хотите "перейти на следующий уровень". Часто существуют неизвестные финансовые, духовные, сексуальные или эмоциональные барьеры, предотвращающие супруги предпринимать более серьезные шаги. Спросите себя: "Как я могу знать, готов ли мой партнер заручиться?" Вам нужны наблюдения, чтобы понять, где ваш партнер находится в отношениях, а также темпы, в которых ему удобно "двигаться вперед".

Стоят ли ваши отношения того, чтобы ждать

​ Если вы считаете, что ваш партнер удален от вас, то может такое "ожидание предложения" излишне. Сосредоточьтесь на других общих и индивидуальных целях и помните, что существуют другие способы измерения прогресса в ваших отношениях. Оставайтесь эмоционально присутствующими и вовлеченными в отношения.