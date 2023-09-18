Днями Даша опублікувала новий допис у Інстаграм і зізналася, що для неї означають ідеальні стосунки. На це підписники поділилися своїми думками – розказуємо деталі.

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Чи існують ідеальні стосунки

Даша Астаф'єва від початку повномасштабного вторгнення перебуває в Україні і займається волонтерською діяльністю. За цей час, як артистка сама зізнається у своїх інтерв'ю, вона дуже змінилася. Не є винятком і її особисте життя.

Даша Астаф'єва розповіла про ідеальні стосунки / Інстаграм Даші Астаф'євої, фото kvitka.photo

Так, Астаф'єва вирішила поділитися з підписниками у Інстаграмі, що для неї означають ідеальні стосунки.

Ідеальні стосунки – це коли ти ні разу не почув: "Що він робить поруч із тобою",

– розмірковувала Даша.

Користувачі у коментарях вирішили теж поділитися своїми думками з цього приводу.

"Ідеальні стосунки – це коли ти жодного разу не подумала: "Що я роблю поряд з таким, як він"", – відзначила одна з підписниць Астаф'євої.

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Інші навіть відверто не погоджувалися з особистим твердженням зірки і давали свої визначення.

"Не погоджуюсь. Ідеальні стосунки – це коли в цих стосунках тільки двоє, і тільки ті двоє мають право оцінювати і обирати того, хто знаходиться біля них", – писали у коментарях.

Серед інших тезисів про ідеальні стосунки були й такі варіанти:

коли вам обом однаково, що говорять інші;

ідеальних стосунків не буває, а тому важливі розуміння і взаємоповага;

коли ви рухаєтесь в одному напрямку;

ідеальні стосунки – коли сторонні не пхають носа в них.

І, звісно, більшість не могла стримати захопливих коментарів щодо зовнішності співачки і сипали компліментами.

Підписники засипали компліментами Астаф'єву / Інстаграм Даші Астаф'євої, фото kvitka.photo

Зазначимо, що у лютому цього року в інтерв'ю Олені Кравець Даша Астаф'єва розповіла про свої нові стосунки, які розпочала під час повномасштабного вторгнення, і назвала їх дивом.

Мабуть, у мене є така риса, що все не так, як у людей. Під час війни всі розлучаються, а я навпаки – зустріла кохання свого життя і дуже радію цьому! Мабуть, це єдине, що мене рятує – близькі і родина,

– ділилася вона.

Саме коханий змушував Дашу жити, спускатися під час повітряних тривог у бомбосховище, піклуватися про себе та рідних. Однак, знайомити свого обранця із загалом Астаф'єва не квапиться. У інтерв'ю Славі Дьоміну вона зазначала, що це не на часі і зараз є важливіші речі.

Мені не робили пропозицію. Але ми говорили про те, що у нас дійсно серйозні стосунки. І за певних умов те, що хочеться зробити, воно переноситься. Я не відмазуюсь. Я розумію, що зараз ти не хочеш нічого. Я не можу святкувати і робити щось особисте, коли вмирає вся країна щодня потрошку. Кращі люди вмирають. Бо кращі люди пішли нас захищати,

– відзначала вона.