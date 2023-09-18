На днях Даша опубликовала новый пост в Инстаграме и призналась, что для нее означают идеальные отношения. На это подписчики поделились своими мыслями – рассказываем подробности.

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Существуют ли идеальные отношения

Даша Астафьева с начала полномасштабного вторжения находится в Украине и занимается волонтерской деятельностью. За это время как артистка сама признается в своих интервью, она очень изменилась. Не исключение и ее личная жизнь.

Даша Астафьева рассказала об идеальных отношениях / Инстаграм Даши Астафьевой, фото kvitka.photo

Так, Астафьева решила поделиться с подписчиками в Инстаграме, что для нее означают идеальные отношения.

Идеальные отношения – это когда ты ни разу не услышал: "Что он делает рядом с тобой",

– размышляла Даша.

Пользователи в комментариях решили тоже поделиться своим мнением на этот счет.

"Идеальные отношения – это когда ты ни разу не подумала: "Что я делаю рядом с таким, как он", – отметила одна из подписниц Астафьевой.

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Остальные даже откровенно не соглашались с личным утверждением звезды и давали свои определения.

"Не соглашаюсь. Идеальные отношения – это когда в этих отношениях только двое, и только двое имеют право оценивать и выбирать того, кто находится возле них", – писали в комментариях.

Среди других тезисов об идеальных отношениях были и следующие варианты:

когда вам обоим все равно, что говорят другие;

идеальных отношений не бывает, а потому важны понимание и взаимоуважение;

когда вы двигаетесь в одном направлении;

идеальные отношения – когда посторонние не суют нос в них.

И, конечно, большинство не могло сдержать восторженных комментариев по поводу внешности певицы и сыпали комплиментами.

Подписчики засыпали комплиментами Астафьеву / Инстаграм Даши Астафьевой, фото kvitka.photo

Отметим, что в феврале этого года в интервью Елене Кравец Даша Астафьева рассказала о новых отношениях, которые начала во время полномасштабного вторжения, и назвала их чудом.

Наверное, у меня есть такая черта, что все не так, как у людей. Во время войны все разводятся, а я наоборот – встретила любовь своей жизни и очень радуюсь этому! Пожалуй, это единственное, что меня спасает – близкие и семья,

– делилась она.

Именно любимый заставлял Дашу жить, спускаться во время воздушных тревог в бомбоубежище, заботиться о себе и родных. Однако знакомить своего избранника с публикой Астафьева не торопится. В интервью Славе Демину она отмечала, что это не ко времени и сейчас есть более важные вещи.

Мне не делали предложение. Но мы говорили о том, что у нас действительно серьезные отношения. И при определенных условиях то, что хочется сделать, переносится. Я не отмазываюсь. Я понимаю, что сейчас ты ничего не хочешь. Я не могу праздновать и делать что-то личное, когда умирает вся страна каждый день понемногу. Лучшие люди умирают. Ибо лучшие люди пошли нас защищать,

– отмечала она.