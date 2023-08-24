Романи не лише на екрані: хронологія яскравих стосунків зірки "Основного інстинкту" Шерон Стоун

Після фільму "Основний інстинкт", який вийшов у 1992 році, про неї, а точніше її особисте життя, говорив чи не кожен. Звабливій красуні-акторці Шерон Стоун приписували чимало романів. Ба більше – й у свої 65 її ім'я не зникає із заголовків статей.

Тож, що відомо про офіційні шлюби та неофіційні стосунки володарки "Золотого глобуса" та "Еммі" – ділимося у деталями та подробицями.

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Перший і не останній

Перші гучні стосунки, які завершилися й першим офіційним шлюбом Шерон Стоун сталися у 1984 році під час зйомок фільму "Війни у Вегасі". Його продюсером був Майкл Грінбург, який, власне, і став чоловіком акторки. Їхні стосунки закрутилися дуже швидко, що вже за декілька місяців пара оголосила про офіційний шлюб.

Шерон Стоун і Майкл Грінбург / Alpha Globe

Утім, протривав він геть недовго. Усього за три роки після Стоун та Грінбург розійшлися. Подейкують, що причиною став роман жінки з канадським актором Хартом Бохнером. З ним вона познайомилася у 1988 році теж на знімальному майданчику і після розриву з Майклом дійсно мала недовготривалі стосунки.

Розрив Шерон з Хартом був палким, але вгамувати його жінка змогла новими стосунками з американським бізнесменом і кінопродюсером Стівом Бінгом. Їм приписували роман аж до 2004 року, а у 2020-му чоловік покінчив життя самогубством!

Він складна людина, яка, на мою думку, не завжди приймала правильні рішення. Це важко. Це дуже важко,

– коментувала загибель екскоханого зірка.

Боротьба за дитину

Наступним майже офіційним обранцем Шерон Стоун став Білл Макдональд. Він був співпродюсером стрічки "Щепка" і на той час одруженим. Білл покинув дружину заради Шерон, вони навіть заручилися та за рік розлучилися. Подейкують, що Стоун відправила свою обручку колишньому поштою.

Шерон Стоун і Білл Макдональд / WireImage

У 1994 році акторка мала швидкий роман з черговими заручинами з Бобом Вагнером. Утім, другим її офіційним чоловіком все ж став журналіст-розслідувач Філ Бронштейн.

Філ Бронштейн став наступним обранцем Шерон Стоун / Supplied

У шлюбі з ним акторка всиновила хлопчика Роана. Після розриву Шерон та Філ боролися у судах про опіку над сином. Суд віддав умовну перемогу чоловіку, адже подейкували, що Стоун хотіла вколоти ботокс в ноги хлопчику! І взагалі вона була трохи неадекватною у плані виховання.

Після того, як я втратила основну опіку над Роаном, я не могла працювати. Я просто лежала на дивані. Я була так до біса втомлена,

– згадувала вона.

Забігаючи наперед додамо, що за повідомленнями ЗМІ, Шерон Стоун живе разом з усіма трьома своїми дітьми – і про це далі.

У пошуках справжнього

Після усіх перипетій із судовими тяганинами, світова зірка вирішила стати мамою для ще двох дітей. У 2005 році вона усиновила другу дитину Лаїрда, а за рік – Квінна Келлі.

Поруч з роллю матері Шерон намагалася й надалі опанувати роль коханої жінки. Після вечірки у Лос-Анджелесі у 2011 році подейкували про її роман з бізнесменом Йоханом Еліашем.

Наші стосунки такі нові, але ми відчуваємо велику повагу та захоплення одне одним – дві речі, які є основою можливого кохання,

– так тоді коментувала акторка.

Та воно і залишилося "можливим". Так само як і стосунки з актором Девідом ДеЛуїзом та італійським магнатом Анджело Боффа.

Декілька років тому писали про ймовірний роман Шерон Стоун з 25-річним репером, який носить маску. Їх декілька разів помічали на спільних вечірках і відзначали флірт у соцмережах через спільні коментарі.

А цього року розгорівся справжній скандал, коли Шерон обмінювалася, ймовірно, номерами телефонів з актором Остіном Батлером на очах його колишньої!

Шерон Стоун та Остін Батлер / dailymail.co.uk

Що ж, популярність цієї жінки не згасає.