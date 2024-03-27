Коханці були разом з підліткового віку

Антоніо зізнався дружині у зрадах лише тому, що його коханка загинула в ДТП. Марія помітила, що останнім часом її чоловік був пригнічений та не схожий на себе.

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Антоніо відправив дітей до своєї матері й приготував вечерю. Коли Марія повернулася з роботи, подружжя смачно повечеряло, а після того чоловік почав говорити те, що не вклалося в голові у жінки. З'ясувалося, що він мав сексуальні стосунки з двоюрідною сестрою Марії ще відтоді, коли йому було 16 років. Мовляв, 13-річна дівчина тоді його "спокусила". Підлітки продовжували займатися сексом аж до дорослого віку – поки Антоніо не почав зустрічатися з Марією.

Чоловік вирішив "похвалися", що у перші 4 роки шлюбу між ним та кузиною дружини нічого не було. Однак потім коханка буцімто переконала чоловіка й далі таємно займатися сексом. Цей роман тривав роками, аж до загибелі сестри у ДТП.

Більше, ніж інтрижка

Антоніо сказав Марії, що вона може робити з цією інформацією що завгодно і він прийме будь-яке її рішення. Та найбільше у цій історії Марію вразила не зрада чоловіка, а його вибір коханки. Їй боляче від того, що двоє близьких людей роками брехали їй.

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Це набагато більше, ніж просто сексуальна інтрижка. Я ніколи не очікувала, що він зрадить. Він ніколи не робив нічого, що могло б насторожити, наприклад, не приходив пізно. Я в глухому куті і не знаю, куди мені рухатися далі. Я не змогла нічого йому сказати після того, як він так відверто про це сказав,

– розповіла Марія.

Жінка багато плакала через зраду двох близьких людей, але врешті наважилася подати на розлучення.