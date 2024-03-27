Любовники были вместе с подросткового возраста

Антонио признался жене в изменах только потому, что его любовница погибла в ДТП. Мария заметила, что в последнее время ее муж был подавлен и не похож на себя.

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Антонио отправил детей к своей матери и приготовил ужин. Когда Мария вернулась с работы, супруги вкусно поужинали, а после этого мужчина начал говорить то, что не уложилось в голове у женщины. Выяснилось, что он имел сексуальные отношения с двоюродной сестрой Марии еще с тех пор, когда ему было 16 лет. Мол, 13-летняя девушка тогда его "соблазнила". Подростки продолжали заниматься сексом вплоть до взрослого возраста – пока Антонио не начал встречаться с Марией.

Мужчина решил "похвастаться", что в первые 4 года брака между ним и кузиной жены ничего не было. Однако потом любовница якобы убедила мужчину и дальше тайно заниматься сексом. Этот роман длился годами, вплоть до гибели сестры в ДТП.

Больше, чем интрижка

Антонио сказал Марии, что она может делать с этой информацией что угодно и он примет любое ее решение. Но больше всего в этой истории Марию поразила не измена мужа, а его выбор любовницы. Ей больно от того, что двое близких людей годами врали ей.

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Это гораздо больше, чем просто сексуальная интрижка. Я никогда не ожидала, что он изменит. Он никогда не делал ничего, что могло бы насторожить, например, не приходил поздно. Я в тупике и не знаю, куда мне двигаться дальше. Я не смогла ничего ему сказать после того, как он так откровенно об этом сказал,

– рассказала Мария.

Женщина много плакала из-за измены двух близких людей, но в конце концов решилась подать на развод.