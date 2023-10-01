Спогад про літо: Белла Хадід показала добірку палких фото

Хоча вже й розпочався другий місяць осені, декому важко розпрощатися з теплим літом. Американська супермодель Белла Хадід опублікувала добірку палких літніх фото.

Ці світлини зірка зробила під час своєї нетривалої відпустки на Кайманових островах. Під назвою "Серпень 2023" Белла показала як позувала на балконі з видом на море.

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Відверта Белла Хадід

Белла Хадід після нетривалої перерви у соцмережах повернулася до прихильників з підбіркою яскравих світлин. Зірка показала спогади про свій відпочинок.

Белла Хадід показала добірку літніх світлин / Інстаграм супермоделі

Супермодель позувала у короткій чорній сукні з відкритою спиною та вирізом спереду. Її доповнювала елегантна металева брошка на грудях. Белла обрала мінімум макіяжу і показала свої природні локони.

Белла Хадід показала добірку літніх світлин / Інстаграм супермоделі

Батько Белли – американський забудовник Мохамед Хадід – залишив свій короткий коментар під дописом доньки.

Люблю свою доньку-бійця, красуню,

– зазначив він.

У серпні Белла Хадід відверто говорила про свої проблеми зі здоров'ям. Вона пройшла 100-денний курс лікування після загострення хвороби Лайма, яку у неї виявили у 2012 році. Вона подякувала своїй мамі та брату, які були поруч і підтримували її.