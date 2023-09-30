Видання Obozrevatel проаналізувало світлини п'ятьох найвідоміших пар. Які секрети видали їхні жести – читайте у матеріалі.

Дивіться також 10 речей, на які не варто погоджуватися у стосунках

Мова тіла зіркових пар

Гейлі та Джастін Бібер. Гейлі та Джастіна можна назвати наймилішою парою. У своїх соцмережах вони демонструють ідеальну картинку подружнього життя. Але якщо поглянути на їхні світлини з іншого боку, то жінка завжди дивиться на свого чоловіка дуже ніжно. Натомість він усім своїм виглядом демонструє, що дозволяє себе любити. Змінити рольову модель Гейлі з "мами" на рівноправного партнера, може допомогти чоловік із сильнішим характером.

Секс – це прекрасна можливість дослідити нові грані стосунків та краще пізнати себе і партнера. Щоб ці експерименти були безпечними, використовуйте презервативи Durex®, які протестовані електронікою та пройшли випробування на якість.



Жоден із засобів контрацепції не гарантує 100% захист від вагітності та ЗПСШ. *Реклама медичного виробу. Презервативи латексні з силіконовою змазкою DUREX® Invisible (ультратонкі), 3 шт. та 12 шт. Сертифікати відповідності № UA.TR.098.0007-15. Перед застосуванням ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.





Дженніфер Лопес та Бен Аффлек. Дженніфер та Бен – сильне, незалежне, психологічно зріле подружжя. Чоловік здатний захищати свою кохану і піклуватися про неї. Натомість жінка – цілеспрямована та енергійна. Але деякі їхні світлини можуть свідчити про те, що Бен у разі потреби без зайвої сентиментальності ставиться до своєї дружини. І може сповна показати свої маскулінні якості.

Джейсон Стейтем та Роузі Гантінгтон-Вайтлі. Зірка бйовиків Джейсон та модель Роузі – харизматична пара. На фото чоловік завжди тримає свою кохану за руку і ніби веде її, немов дитину. Роузі начебто і не проти такої ролі. Можливо, в цьому значну роль відіграла різниця у два десятки років.

Меган Фокс і Колсон Бейкер. Стосунки Меган та Колсона характеризують як "закоханість у бунтівника". Репер має нарцисичний тип особистості і основне для нього – бути не таким як усі. Усе це пара демонструє у своїй поведінці на публіці.

Блейк Лайвлі і Раян Рейнольдс. Ця пара більше десятка років разом і, здається, не втратила свій запал. На їхніх спільних фото жінка завжди біля чоловіка, ніжно притискається до нього. У їхніх рухах багато тактильності та сентиментальності. Пара дивиться одне одному в очі та милується – це говорить про міцний зв'язок.