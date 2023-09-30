Издание Obozrevatel проанализировало фотографии пяти самых известных пар. Какие секреты выдали их жесты – читайте в материале.

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Язык тела звездных пар

Хейли и Джастин Бибер. Хейли и Джастина можно назвать самой милой парой. В своих соцсетях они демонстрируют идеальную картинку супружеской жизни. Но если взглянуть на их фотографии с другой стороны, женщина всегда смотрит на своего мужчину очень нежно. Он всем своим видом демонстрирует, что позволяет себя любить. Сменить ролевую модель Хейли с "мамы" на равноправного партнера может помочь мужчина с более сильным характером.

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Дженнифер Лопес и Бен Аффлек. Дженнифер и Бен – сильные, независимые, психологически зрелые супруги. Мужчина способен защищать свою любимую и заботиться о ней. Женщина же – целеустремленная и энергичная. Но некоторые их фотографии могут свидетельствовать о том, что Бен в случае необходимости без излишней сентиментальности относится к своей жене. И может вполне показать свои маскулинные качества.

Джейсон Стейтем и Роузи Гантингтон-Уайтли. Звезда боевиков Джейсон и модель Роузи – харизматичная пара. На фото мужчина всегда держит свою любимую за руку и словно ведет ее как ребенка. Роузи вроде бы и не против такой роли. Возможно, в этом значительную роль сыграла разница в два десятка лет.

Меган Фокс и Колсон Бейкер. Отношения Меган и Колсона характеризуют как "влюбленность в бунтаря". Рэпер имеет нарциссический тип личности и основное для него – быть не таким, как все. Всё это пара демонстрирует в своем поведении на публике.

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс. Эта пара более десятка лет вместе и, кажется, не потеряла свой пыл. На их общих фото женщина всегда возле мужчины, нежно прижимается к нему. В их движениях много тактильности и сентиментальности. Пара смотрит друг другу в глаза и любуется – это говорит о крепкой связи.