Эти фотографии звезда сделала во время своего непродолжительного отпуска на Каймановых островах. Под названием "Август 2023" Белла показала, как позировала на балконе с видом на море.

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Откровенная Белла Хадид

Белла Хадид после непродолжительного перерыва в соцсетях вернулась к поклонникам с подборкой ярких фотографий. Звезда показала воспоминания о своем отдыхе.

Белла Хадид показала подборку летних фотографий / Инстаграм супермодели

Супермодель позировала в коротком черном платье с открытой спиной и вырезом спереди. Его дополняла элегантная металлическая брошь на груди. Белла выбрала минимум макияжа и показала свои естественные локоны.

Белла Хадид показала подборку летних фотографий / Инстаграм супермодели

Отец Беллы – американский застройщик Мохамед Хадид – оставил свой краткий комментарий под сообщением дочери.

Люблю свою дочь-бойца, красавицу,

– отметил он.

В августе Белла Хадид откровенно говорила о своих проблемах со здоровьем. Она прошла 100-дневный курс лечения после обострения болезни Лайма, которая была обнаружена в 2012 году. Она поблагодарила свою маму и брата, которые были рядом и поддерживали ее.