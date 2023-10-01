Ці світлини зірка зробила під час своєї нетривалої відпустки на Кайманових островах. Під назвою "Серпень 2023" Белла показала як позувала на балконі з видом на море.

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Відверта Белла Хадід

Белла Хадід після нетривалої перерви у соцмережах повернулася до прихильників з підбіркою яскравих світлин. Зірка показала спогади про свій відпочинок.

Белла Хадід показала добірку літніх світлин / Інстаграм супермоделі

Супермодель позувала у короткій чорній сукні з відкритою спиною та вирізом спереду. Її доповнювала елегантна металева брошка на грудях. Белла обрала мінімум макіяжу і показала свої природні локони.

Белла Хадід показала добірку літніх світлин / Інстаграм супермоделі

Батько Белли – американський забудовник Мохамед Хадід – залишив свій короткий коментар під дописом доньки.

Люблю свою доньку-бійця, красуню,

– зазначив він.

У серпні Белла Хадід відверто говорила про свої проблеми зі здоров'ям. Вона пройшла 100-денний курс лікування після загострення хвороби Лайма, яку у неї виявили у 2012 році. Вона подякувала своїй мамі та брату, які були поруч і підтримували її.