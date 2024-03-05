Ніжність у кожному слові
Щемливим відео поділилася фотографиня, яка працювала на цьому весіллі. Ролик вже переглянули понад 5,6 мільйона користувачів.
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Наречена Крісті вирішила показатися батьку у весільній сукні перш ніж він поведе її під вінець. Коли дівчина зайшла у кімнату, чоловік був вражений. Він голосно ахнув і навіть розвів руками.
О Боже! Ти маєш неймовірний вигляд. Я навіть боюся тебе торкатися, щоб не зіпсувати цю картинку. Ти просто приголомшлива,
– сказав батько.
Чоловік був справді вражений тим, який вигляд мала його донька. Він постійно повторював Крісті, що вона дуже красива й роздивлявся всі деталі весільного образу. Батько навіть зауважив, що Маркусу, тобто нареченому, дуже сподобається весільний образ коханої.
Згодом щасливий батько додав: "Ти друга найкрасивіша наречена, яку я бачив у своєму житті. Моя дружина Леслі – номер один". Ці слова так зворушили Крісті, що вона тремтячим голосом відповіла: "Це змушує мене плакати".
Дивіться чуттєве відео першої зустрічі нареченої з батьком:
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У коментарях люди захоплюються щирістю батька Крісті, а тих дівчат, у яких немає батька, це відео змусило засумувати.
- "Він так щиро сказав, що Маркусу це сподобається. Це прозвучало так, ніби він його знає і любить";
- "Як дівчину, у якої ніколи не було батька, це змушує мене ридати";
- "Те, як він коментує кожну деталь, захоплює";
- "Який дивовижний чоловік!";
- "Дуже цінно те, як він вникає у деталі. Але ми також повинні поговорити про те, як він відгукується про свої стосунки. Важливо пам'ятати та визнавати власні особливі стосунки".