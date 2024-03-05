Ніжність у кожному слові

Щемливим відео поділилася фотографиня, яка працювала на цьому весіллі. Ролик вже переглянули понад 5,6 мільйона користувачів.

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Наречена Крісті вирішила показатися батьку у весільній сукні перш ніж він поведе її під вінець. Коли дівчина зайшла у кімнату, чоловік був вражений. Він голосно ахнув і навіть розвів руками.

О Боже! Ти маєш неймовірний вигляд. Я навіть боюся тебе торкатися, щоб не зіпсувати цю картинку. Ти просто приголомшлива,

– сказав батько.

Чоловік був справді вражений тим, який вигляд мала його донька. Він постійно повторював Крісті, що вона дуже красива й роздивлявся всі деталі весільного образу. Батько навіть зауважив, що Маркусу, тобто нареченому, дуже сподобається весільний образ коханої.

Згодом щасливий батько додав: "Ти друга найкрасивіша наречена, яку я бачив у своєму житті. Моя дружина Леслі – номер один". Ці слова так зворушили Крісті, що вона тремтячим голосом відповіла: "Це змушує мене плакати".

Дивіться чуттєве відео першої зустрічі нареченої з батьком:

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У коментарях люди захоплюються щирістю батька Крісті, а тих дівчат, у яких немає батька, це відео змусило засумувати.